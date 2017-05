Lartiste en concert à Casablanca : La musique au service de la bonne cause

Le célèbre chanteur marocain, Lartiste, sera de retour à Casablanca pour un show prometteur, le samedi 13 mai courant au Club de basket Wydad Casablanca, à l’occasion du Grand concert pour la paix, organisé par l'association à but non lucratif et à vocation sociale, «6DAYS». De son vrai nom Youssef Akdim, Lartiste est né dans un village près de Marrakech. Installé en France à l'âge de six ans, il grandit à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Quelques années plus tard, il se passionne pour le rap qu'il commence à pratiquer et se prend au jeu. En 2006, il a déjà adopté son surnom quand paraît son premier maxi «Evasion».

Instrumentation, chant, production, Lartiste s'occupe de tout. En 2010, il est le premier rappeur français à utiliser l'auto-tune dans sa mixtape Rap 1.9. Educateur spécialisé basé à Bondy, Lartiste enregistre la maquette de son premier album qu'il soumet à la major EMI via le label défricheur Hostile Records.

Les morceaux du rappeur séduisent la compagnie qui lui propose un contrat et les moyens d'enregistrer son premier long-format intitulé très logiquement «Lalbum». Sorti en juillet 2013, ce coup d'essai comprend les titres «M'évader», «Toi et moi ce soir» et un duo avec Ayano sur «Africa 2.0».

Après une collaboration à succès sur le titre «Déconnectés» (2014) en compagnie de DJ Hamida, Rim'K et Kayna Samet, Lartiste reprend le fil de son inspiration pour un deuxième album paru en mars 2015. Intitulé «Fenomeno», celui-ci comporte des featurings avec Rim'K, Dr.Bériz, Double M et Clayton Hamilton. Ces deux derniers réapparaissent sur le disque suivant de Lartiste, «Maestro», qui survient moins d'un an plus tard et brille par sa polyvalence, mêlant rap, electro et pop. Il ne faut guère attendre que six mois pour voir arriver, en fin d'année 2016, le quatrième album de Lartiste, intitulé «Clandestino». En avril dernier, l’album a été certifié disque d’or, après avoir atteint les 50.000 exemplaires vendus (CD physique, digital et streaming compris). Quelques mois plutôt, Lartiste avait reçu le premier disque de Platine de sa carrière pour plus de 100.000 albums vendus.

Rappelons enfin que l’association «6DAYS», organisatrice de l’évènement, est une association à but non lucratif qui, tout au long de l’année, organise des événements sur différents thèmes sociaux, avec pour but ultime: Venir en aide aux plus démunis.

Avant de devenir ce qu’elle est devenue aujourd’hui, 6DAYS était SIDAYS, une association qui a réussi à sensibiliser un très grand nombre de personnes (environ 35.000 personnes) grâce à l’ampleur de ces événements.