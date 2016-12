Lancement prochain d’une liaison aérienne directe entre Essaouira et Bruxelles

Une ligne aérienne directe reliant Essaouira et Bruxelles sera ouverte en juin 2017, a annoncé le président du Conseil provincial du tourisme d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne.

"L’ouverture de cette ligne aérienne permettra de promouvoir la destination Essaouira dans la région bruxelloise, le Benelux et le Nord de la France, de drainer d’autres parts de marché pour la région d’Essaouira, d’augmenter le nombre de touristes provenant de cette région et de consolider la ville d’Essaouira sur le marché européen", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Cette ligne aérienne sera desservie par la compagnie belge "TUI fly", à raison d’un vol hebdomadaire au départ de l’aéroport Charleroi Bruxelles, a-t-il précisé.

Et de mettre en relief les efforts déployés par l’Office national marocain de tourisme (ONMT) et le CPTE pour "désenclaver" davantage Essaouira au niveau touristique.

M. Kanne a fait observer que l’ONMT, le CPTE et les autres intervenants du secteur ont réussi à consolider la maintenance des vols des compagnies Transavia et Easyjet au départ de Paris et de Londres à destination d’Essaouira sans perdre de vue une ouverture sur d’autres marchés.

Concernant les marchés espagnol et allemand, et dans le but de diversifier les flux touristiques à destination d’Essaouira, M. Khanne a fait savoir que l’ONMT et le CPTE sont en train de négocier avec d’autres compagnies aériennes, pour les convaincre de programmer des vols à destination d’Essaouira.

M. Khanne a tenu à remercier l’ONMT en la personne de son directeur général Abderrafie Zouiten, pour l’intérêt qu’il porte à Essaouira et la confiance placée dans cette ville touristique par excellence.

"TUI fly" est une compagnie aérienne belge qui opère des vols réguliers. Elle fait partie du plus grand groupe international de tourisme au monde, le "TUI Group" qui possède de nombreuses compagnies aériennes.

En 2014, cette compagnie a transporté près de 4 millions de passagers. Elle dispose d'un réseau de 187 lignes, avec plus de 100 destinations. "TUI fly" est la deuxième compagnie aérienne belge en termes de flotte, de nombre de passagers et de destinations.