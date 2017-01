Lancement du Prix des Nations unies pour le service public

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies a annoncé l’ouverture des candidatures pour le prix des Nations unies de la Fonction publique au titre de l’année 2017.

La date limite pour le dépôt des demandes de candidature est fixée pour le 28 février, indique un communiqué du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, ajoutant que ce prix constitue une reconnaissance symbolique des réalisations en matière d’amélioration des prestations de l'administration publique et de la qualité de son rendement et vise à encourager son utilisation des technologies de l'information.

Peuvent participer à ce prix les ministères, institutions, organismes et agences du secteur public, ainsi que les organisations, ONG, instances et établissements privés, relève le document, précisant que les catégories de candidature concernent l'accès aux citoyens pauvres et les plus vulnérables à travers des services globaux et inclusifs, le renforcement de la transparence, de la reddition des comptes et de l'intégrité au sein de l'administration publique, outre l'innovation et l'excellence dans les prestations de santé.

La première phase de l’opération de candidature consiste à remplir le formulaire dédié à cet effet sur le site électronique de la Division de l'administration publique et de la gestion du développement du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies.

La deuxième phase sera menée après l'étude et l'examen de l'ensemble des candidatures, en exigeant des administrations et institutions sélectionnées de fournir des informations et documents supplémentaires sur la base desquelles les candidats sont sélectionnés. Ces documents seront ensuite examinés par une commission d'experts de la Division de l'administration publique des Nations unies afin de procéder à une sélection finale et fournir les noms des gagnants des prix au secrétaire général des Nations unies.