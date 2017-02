Lancement du 3ème Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes au profit des pays arabes

Le 3ème rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes (GRALE III) au profit des pays arabes, a été lancé, mardi à Rabat, lors d'une réunion organisée par l'Organisation islamique pour l'éducation, lessciences et la culture (ISESCO). Cette réunion initiée en partenariat avec les deux bureaux régionaux de l’UNESCO à Rabat et Beyrouth et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), a connu la participation d'une pléiade de personnalités, dont des membres des organisations de la société civile et des chercheurs en matière d'apprentissage et d'éducation des adultes relevant de plusieurs pays arabes. Cette rencontre a été l'occasion d'examiner les méthodes créatives pour la mise en œuvre des politiques favorisant l'apprentissage et l’éducation des adultes dans les pays arabes et le développement de la vision participative entre les secteurs concernés, pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 (ODD), ainsi que s’informer sur l’expérience réussie des écoles communautaires au Maroc en la matière. Ce 3e rapport a été réalisé sur la base des questionnaires de suivi remplis par 139 Etats membres de l’UNESCO, pour évaluer les progrès accomplis au niveau mondial en matière de mise en œuvre du cadre d’action de Belém. Il examine également l’impact d’apprentissage et d’éducation des adultes sur la santé et le bien-être, l’emploi et le marché du travail, la vie sociale, civique et communautaire. Ledit rapport dote les décideurs et les chercheurs de preuves indéniables des avantages de l'apprentissage et l’éducation des adultes au niveau des domaines susmentionnés. En vue de jeter la lumière sur l'importance de l’apprentissage et l’éducation des adultes au niveau du cadre d’action relatif à l’enseignement à l’horizon 2030 et le programme de développement durable de 2030, l’UNESCO procèdera au lancement régional de ce 3ème rapport à travers le monde. Dans ce sens, 13 pays arabes ont soumis leurs réponses sur le questionnaire de suivi relatif au rapport, qui ont montré que ces pays ont réalisé un progrès considérable dansles différents domaines relatifs au cadre d’action de Belém, notamment au niveau de la politique, de la gouvernance, de la participation, du financement et de la qualité. Par ailleurs, 75 % des pays favorables ont souligné que l'apprentissage et l'éducation des adultes favorisent la santé et la prospérité, tandis que 88 % ont relevé que les programmes de lecture consolident les valeurs de la démocratie, la convivialité pacifique et la solidarité sociale. Dansle même sillage, 19 % des pays ont mis en avant l’impact positif de ce type d’apprentissage sur le recrutement et le marché de travail, ce qui confirme l’importance d’adopter une approche globale commune entre les différents secteurs pour la mise en œuvre de l'apprentissage et l'éducation des adultes dans les pays arabes. S’exprimant à cette occasion, le responsable de la direction d’éducation à l’ISESCO, Najib Giyati, a indiqué que ce rapport comprend des propositions importantes etsignificatives, conformé- ment aux objectifs et au contenu du document publié par l’ISESCO l’année dernière autour de sa nouvelle vision en matière de lutte contre l’analphabétisme et l’apprentissage des adultes dans le monde islamique.