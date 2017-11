Lancement de la première liaison aérienne directe Budapest-Marrakech

La première ligne aérienne directe reliant Budapest à Marrakech opérée par la compagnie low cost Ryanair, a été lancée officiellement lundi, un vol destiné à promouvoir davantage la destination touristique du Maroc en Europe centrale.

Cette ligne aérienne devra relier l'aéroport international Marrakech Menara et l'aéroport de Budapest «Ferencliszt» à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi, ce qui permettra aux touristes hongrois en particulier et ceux d'Europe centrale en général, de se rendre au Maroc à des tarifs compétitifs.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée à Budapest en présence de M.Mohammed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale, M. Abderrafia Zouitene, Directeur général de l’Office national marocain du tourisme ainsi que Mme Karima Kebbaj, ambassadrice du Maroc en Hongrie.

Ont également assisté à cet événement, des responsables hongrois, des diplomates, des hommes d’affaires, des représentants des médias hongrois, des Tour-opérateurs et des agents de voyage.

Dans une allocution de circonstance, M. Sajid a rappelé les excellentes relations entre le Maroc et la Hongrie et les actions constantes menées en vue de les développer dans tous les secteurs tant économique, touristique que culturel.

Il a souligné que l'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc de promouvoir davantage la destination touristique nationale et renforcer son positionnement sur les marchés touristiques mondiaux prometteurs, notamment ceux d’Europe centrale y compris le marché hongrois.

Pour sa part, M. Zouitene a indiqué dans une déclaration à la MAP, qu’avec le soutien de l’ONMT, le Maroc est lié pour la première fois par 4 vols directs par semaine au départ de Budapest (vers Marrakech et Agadir), ce qui va imprimer une nouvelle impulsion au tourisme marocain en Hongrie qui constitue, aux côtés d’autres pays de l’Europe centrale, un marché touristique prometteur.

La cérémonie du lancement du vol inaugural direct entre Budapest et Agadir, opéré par la Compagnie hongroise Wizzair, a eu lieu mardi, ce qui ne manquera pas de rehausser l’échange des flux touristiques entre les deux pays.

Il est à souligner que l’ouverture de ces nouvelles routes aériennes permettrait d’atteindre 30.000 touristes hongrois avec une projection de doubler cette capacité à l’horizon 2020.