Lancement d’une plateforme de protection de l’enfance marocaine

Un collectif associatif lancera, le mardi 3 octobre 2017 à Rabat, une «Plateforme CDE Maroc», structure civile pour une amélioration de la situation des enfants en détresse et de leur mère.

Initiative de l’Association Amis des enfants - Ai.Bi. Maroc et 17 autres associations, ce système de protection des enfants ne manque pas pour autant d’accueillir « favorablement les progrès réalisés par le gouvernement par rapport à l’avancement des politiques ».

Selon un communiqué rendu public, la Plateforme CDE-Maroc compte certes mettre à profit la prédisposition à l’ouverture d’un dialogue, dans l’objectif de réviser les lois pour une justice adaptée à l’enfant et vise ainsi à accompagner ce processus, en se basant sur son expérience de terrain et en accord avec les principes énoncés dans la Convention des droits de l’enfant.

L’occasion de la cérémonie de lancement qui aura lieu lors de la conférence de presse le mardi 3 octobre 2017 à l’hôtel Cantor Terminus à Rabat (centre-ville), sera saisie pour présenter les résultats d’une enquête sur l’état des services territoriaux de protection de remplacement sur 12 préfectures, élaborée par Ai.Bi.

Forte de ses 18 associations, la Plateforme CDE-Maroc est ouverte à toutes les associations actives dans la protection de l’enfance au Maroc.

Cofinancé par l’Union européenne, ce projet entend promouvoir l’amélioration de l’accès à des services sociaux de base de qualité, susceptibles de garantir la protection et l’inclusion de l’enfance en situation d’abandon et d’exclusion sociale au Maroc.