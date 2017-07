Lancement d'une nouvelle ligne maritime entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest

Une nouvelle ligne maritime reliant le Maroc et l'Afrique de l'Ouest a été lancée officiellement, mercredi à Casablanca, par le groupe CMA/CGM, un leader mondial du transport maritime.

Ce nouveau service hebdomadaire, le Wazzan II, offrira aux exportateurs marocains une offre inégalée de solutions de transport vers les pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Liberia et permettra indirectement de connecter d'autres pays africains plus enclavés comme le Mali et Burkina Faso, selon les responsables de cette nouvelle ligne maritime, rapporte la MAP.

L'ouverture d'une nouvelle ligne dédiée à l'Afrique à partir du Royaume confirme le rôle capital que joue le Maroc dans le développement du continent, a souligné à cette occasion le vice-président du groupe CMA/CGM, Jean-Philippe Thenoz, faisant savoir que trois millions de tonnes sont expédiées vers l'Afrique à partir du Maroc par voies maritime et terrestre. Ces échanges commerciaux sont passés de 3,4% du total des exportations du Maroc à 6,6 % au cours des dernières années avec une évolution annuelle moyenne de 12 %, a-t-il indiqué, notant que ces échanges concernent principalement les pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. "Conscient de l'importance d'un service Maroc-Côte Ouest Afrique et dans la droite ligne de l'impulsion donnée par SM le Roi Mohammed VI à ce développement, nous avons mis en place en juillet 2015 une nouvelle ligne hebdomadaire dédiée à l'Afrique depuis Tanger et Casablanca, le service Wazzan I afin d'accompagner les flux commerciaux interrégionaux de et vers l'Afrique de l'Ouest, a relevé M. Thenoz.

Après le succès de ce premier service, il a été décidé de poursuivre le développement de ces échanges avec l'Afrique à partir du Maroc en lançant cette deuxième ligne, Wazzan II, qui touchera les ports de Tanger, Casablanca, Monrovia, Abidjan, Tema, Cotonou, Takoradi, s'est réjoui ce responsable de CMA/CGM. Du nom de l'explorateur Hassan Al-Wazzan, ce nouveau service permet une connexion directe hebdomadaire entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest, sans aucune escale, avec des temps de transit réduit de 4 jours: Tema (Ghana), est desservi au départ de Casablanca en 10 jours, Monrovia (Liberia) en 6 jours, Abidjan (Côte d’Ivoire) en 9 jours et Cotonou (Bénin) en 12 jours, précise-t-on.

Le groupe CMA-CGM, abréviation de Compagnie maritime d'affrètement – Compagnie générale maritime, est le 3e armateur mondial de transport maritime en conteneurs et le premier français. L’installation de ce leader mondial du transport maritime par conteneurs au Maroc remonte à 1983. A partir de Tanger-Med notamment, les services maritimes du groupe permettent de relier le Maroc à plus de 400 destinations dans le monde, en profitant de sa position stratégique et la performance de sa logistique portuaire.