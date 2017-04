Lancement d'un projet d'alimentation en électricité de 94 douars de Khouribga

Le projet d’alimentation en électricité de 94 douars relevant de la province de Khouribga, pour un investissement global de 169 millions de dirhams (MDH), a été lancé vendredi dans la commune rurale de Tachrafat (cercle de Bejaad).

Le gouverneur de la province de Khouribga, Abdellatif Chedali a procédé à l’inauguration de ce projet qui couvre 45 douars relevant de huit communes rurales dans le cercle de Bejaad, 39 douars dans huit communes rurales du cercle Oued Zem et 10 douars relevant de quatre communes du cercle de Khouribga.

Financé par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et l'assemblée provinciale de Khouribga ainsi que les bénéficiaires, ce projet profitera à plus de 600 familles comptant un total de 28.116 bénéficiaires. Grâce à ce projet, dont la durée de réalisation s’étale sur 11 mois, le taux d’électrification rurale passera à 96,35 % contre 85,30% en 2016.

A cette occasion, le directeur provincial par intérim du secteur de l’électricité à Khouribga, Bamou Adil a souligné que le projet lancé permettra d’augmenter le taux d’approvisionnement en électricité en milieu rural dans la province, d’améliorer les conditions de vie en particulier chez les femmes, de contribuer à réduire la déperdition scolaire, d'améliorer l'accès des populations rurales à la médication et de promouvoir les activités génératrices de revenus.