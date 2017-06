Lancement d'Umnia Bank, la banque participative de CIH Bank

Lancé depuis 2 ans, le projet de création de Umnia Bank est aujourd’hui finalisé. En effet, la banque est complètement opérationnelle techniquement pour pouvoir gérer les entrées en relation.

Aussi, l’offre de produits et services proposée permettra un accompagnement des clients pour tous leurs besoins bancaires, de la banque au quotidien, aux produits de financement, en passant par l’investissement et l’épargne. L’objectif est qu’un client puisse avoir Umnia Bank comme seule banque si tel est son choix.

Les modèles de contrats ont été construits par des comités interprofessionnels avec Bank Al-Maghrib et soumis au CSO. Les plus avancés aujourd’hui sont la convention de compte, Mourabaha, Ijara et les dépôts d’investissement qui devront voir le jour dans les prochaines semaines. Umnia bank a décidé de s’ouvrir au grand public pour vulgariser la finance participative et familiariser les clients avec cette nouvelle activité. Cela fait aussi partie des valeurs de transparence de Umnia Bank.

En effet, les entretiens clientèle, que ce soit dans les agences ou les multiples contacts avec le centre d’appels, qui enregistre des performances inégalées, sont très riches en enseignement et ont permis de comprendre les attentes des clients, répondre à leurs interrogations et identifier leurs besoins d’accompagnement.

Trois agences sont d’ores et déjà ouvertes, deux à Casablanca et une à Rabat. Ces dernières accueillent les clients pour leur offrir toutes les informations utiles sur la finance participative et prendre connaissance de leurs projets. Par ailleurs, plusieurs agences sont en cours d’aménagement, avec comme objectif de couvrir les régions du Maroc dès la première année avec un réseau de plus de 20 agences.

Enfin, la banque sera présente dès le lancement sur le digital afin de servir sa clientèle avec une offre complète et moderne.