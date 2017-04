Lancement à Meknès de l’Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle

L'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle a été lancée, mardi à Meknès, en vertu d’une convention signée dans ce sens entre le Maroc et plusieurs pays africains, en marge de la 12ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM2017), inaugurée le même jour.

L’institution de l’Alliance, constituée de 15 pays africains (Maroc, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), vise à favoriser le dialogue entre les opérateurs de formation professionnelle des pays partenaires et constituer un cadre de partage d’expériences, de savoir-faire et d’échange d’expertises entre ces pays.

Elle a également pour objectif de renforcer les échanges entre les partenaires pour l’élaboration d’une stratégie de formation professionnelle adaptée et répondant aux besoins des secteurs économiques des pays partenaires, ainsi que de promouvoir la restructuration et la mise à niveau des dispositifs de formation initiale et continue dans les pays partenaires, notamment en matière d’assistance technique, d’ingénierie, de formation de formateurs, rapporte la MAP.

Le pilotage de l’Alliance est assuré par un comité exécutif composé d’un représentant de chaque pays signataire, en plus d’un représentant de la Banque islamique de développement (BID).

La présidence de cette Alliance sera assurée par le Maroc pour le premier mandat.

"Cette Alliance, qui reste ouverte à tous les pays africains souhaitant y adhérer, nous offre un outil d’échanges d’expertises, de bonnes pratiques et de rehaussement de la qualification et des compétences dans notre continent", a souligné le secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle, Larbi Bencheikh qui s’exprimait lors de la rencontre ministérielle sur le lancement de ladite Alliance.

Fondée sur une conviction partagée quant à l’importance des partenariats triangulaires agissant, l’Alliance permettra ainsi de construire des systèmes de formation professionnelle capables d’assurer aux jeunes une intégration professionnelle à la hauteur de leurs ambitions, a indiqué M. Bencheikh.

Pour lui, "l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) jouera un rôle de pivot dans cette Alliance, eu égard à sa position de 1er opérateur de formation professionnelle au Maroc, et au réseau dense de partenariats qu’il a su nouer avec pas moins de 35 pays africains".

En effet, l’OFPPT a acquis au fil des années une grande expertise et un savoir-faire internationalement reconnus, a noté le responsable, rappelant que depuis 2002, l’Office a conclu 54 accords-cadres et conventions spécifiques, qui se sont traduits par la formation de plus de 400 formateurs et cadres technico-pédagogiques, durant les 5 dernières années, l’accueil en formation initiale, depuis 2005-2006, de plus de 2.000 jeunes stagiaires originaires de pays africains, outre la réalisation de projets phares en faveur du développement du capital humain.

Dans ce sens, M. Bencheikh a cité la formation de 160 formateurs guinéens dans le cadre d’une coopération triangulaire associant le Maroc, la Guinée et la Banque islamique du développement.