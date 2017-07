Lamia Zaidi et Kader Japonais au Festival Jawhara

Chaque année depuis sept ans, le Festival international Jawhara rassemble les artistes de musique arabe et occidentale, au plus grand plaisir des festivaliers qui se comptent aujourd’hui par millions. Les artistes Lamia Zaidi et Kader Japonais vont rejoindre le programme artistique de Jawhara 2017.

Lamia qui se produira le vendredi 4 août à El Jadida a vécu dans un milieu lui offrant toutes les chances de s’épanouir artistiquement. (Papa guitariste et maman passionnée de chant.)… A chaque moment ou Lamia chante une chanson, elle vit l’histoire avec passion, amour et respect de l’art, faisant vibrer l’audience…en amateur bien entendu ! Diplômée en droit, titulaire d’une licence professionnelle et agent de développement social, tout ce cursus ne lui fait en aucun moment oublier son amour pour le chant. En 2010, Lamia Zaidi vit l’aventure Studio 2M, fait preuve d’un amour de l’art et d’un professionnalisme digne des grands artistes et reçoit ainsi une autre consécration. Celle d’un public et d’un jury qui l’acclament à l’unanimité artiste à part entière. Elle couronne le tout en participant à la «THE VOICE» où elle a montré bien son talent et ses capacités

Pour sa part Kader Japonais qui sera sur scène le samedi 5 Août à Bir Jdid est né à Alger dans le quartier populaire de Bab-El- Oued, il se passionne pour la musique Raï à travers divers artistes tels que Cheb Hasni, Cheba Rimiti et Cheb Nasro. C’est en reprenant les plus grands succès de la musique Raï qu’il acquiert une notoriété grandissante dans sa ville natale, très vite on le surnomme Kader Japonais à cause de son air faussement asiatique, surnom qu’il décide de garder comme nom de scène. Dès l’âge de 18 ans, il se produit dans les plus belles salles d’Alger, puis à travers tout le territoire algérien (Oran, Constantine…). Aujourd’hui reconnaissable entre tous grâce à sa voix rauque si caractéristique, il participe aux plus grands festivals internationaux de musique du Maghreb aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal qu’en Europe.