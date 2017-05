Lakjaa, l’argentier de la CAF : Réunion du CE de la Confédération africaine de football

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, s'est réuni ce lundi 8 mai 2017 à l'hôtel Sheraton de Manama, sous la direction du président de la CAF, M. Ahmad.

Deux membres se sont excusés, à savoir M. Adoum Djibrine et Mme Lydia Nsekera.

15 points inscrits à l'ordre du jour ont été débattus et les décisions suivantes ont été prises.

1- Election des vice-présidents

Conformément aux statuts, le président a proposé deux vice-présidents.

1er vice-président : Kwesi Nyantakyi (Ghana)

2e vice-president : Constant Omari Selemani (RD Congo)

Cette proposition a été approuvée par acclamations

2- Membres cooptés du Comité exécutif

En application des dispositions statutaires, le président a proposé, et le Comité a approuvé, la cooptation de deux membres au Comité exécutif de la CAF. Il s'agit de :

- Moses Magogo (président de la fédération de l'Ouganda)

- Ahmed Yahya (président de la fédération de Mauritanie)

3 - Composition du Comité d'urgence

Président : Ahmad

- Kwesi Nyantakyi (Ghana)

- Constant Omari (RD Congo)

- Fouzi Lekjaa (Maroc)

- Suleiman Waberi (Djibouti)

- Musa Bility (Liberia)

4- Mise en place de commissions ad hoc

Le président de la CAF a proposé, et le Comité a approuvé, la mise sur pied de deux commissions ad hoc, composées essentiellement de présidents de fédérations. Une en charge de la réforme des statuts et l'autre en charge des rémunérations.

Des séminaires de restitution des travaux de la commission de réformes des statuts en direction des présidents de fédération seront organisés avant la finalisation de la mouture à soumettre au Comité exécutif et à l'Assemblée générale.

Ces commissions ad hoc sont constituées comme suite :

Commission de réforme des statuts

Président

Kwesi Nyantakyi (Ghana)

Membres

- Lamine Kaba Badjo (Gambie)

- Sita Sangare (Burkina Faso)

- Moses Magogo (Ouganda)

- Mclean Letshwiti (Botswana)

- Edouard Ngaissona (République centrafricaine)

- Elvis Chety (Seychelles)

- Ahmed (Egypte)

Personnes ressources : Ludovic Lomotsy (conseiller du président de la CAF) et un consultant de FIFA sur les questions de gouvernance.

Commission des rémunérations

Président

Fouzi Lekjaa (Maroc)

Membres

- Monteiro Domingos Fernandes (Sao Tome)

- Ahmed Yahya (Mauritanie)

- Hani Abo Rida ( Egypte)

Personnes ressources : Essam Ahmed (Secrétaire général par intérim de la CAF); Mohamed El Sherei (directeur des finances de la CAF)

5 - Symposium sur les compétitions de la CAF

Il sera organisé au Maroc les 15 et 16 juillet 2017. La Fédération Royale marocaine de football s'est engagée à supporter les coûts relatifs à l'organisation de ce symposium qui verra la participation de tous les corps de métiers impliqués dans le football africain (joueurs, arbitres, entraîneurs, médias, administrateurs...). Il s'apesantira sur l'ensemble des problématiques relatives aux compétitions de la CAF avec en bonne place les conditions de leur organisation, les formats, la périodicité.

Il sera suivi par une réunion du Comité exécutif le 17 qui discutera, entre autres, de l'implémentation des principales résolutions du symposium. Une Assemblée générale extraordinaire de la CAF est également prévue le 18 juillet au Maroc.

6- Nomination des présidents et vice-présidents des commissions permanentes

a) Commission des finances

Président : Fouzi Lekjaa (Maroc)

Vice-président : Monteiro Domingos Fernandes (Sao Tome)

b) Commission d'organisation de la CAN

Président : Amaju Pinnick (Nigeria)

Vice-président : Philip Chiyangwa (Zimbabwe)

c) Commission d'organisation du CHAN

Président : Musa Bility (Liberia)

Vice-président : Wadie Jari (Tunisie)

d) Commission d'organisation des compétitions interclubs

Président : Fouzi Lekjaa (Maroc)

Vice-président : Mutassim Jaafar (Soudan)

e) Commission d'organisation de la CAN U20

Président : Tarek Bouchamaoui (Tunisie)

Vice-président: Ahmed Yahya (Mauritanie)

f) Commission d’organisation de la CAN U17

Président : Rui Da Costa (Angola)

Vice-président : Adoum Djibrine (Tchad)

f) Commission d'organisation du football féminin

Présidente : Isha Johansen (Sierra Leone)

Vice-président: Moses Magogo (Ouganda)

g) Commission d'organisation futsal et beach-soccer

Président : Moses Magogo ( Ouganda)

Vice-président: Kalusha Bwalya (Zambie)

h) Commission des arbitres

Président: Suleiman Waberi ( Djibouti)

Vice-président : Lim Kee Chong (Île Maurice)

i) Commission technique et de développement

Président : Kalusha Bwalya (Zambie)

Vice-président : Suleiman Waberi (Djibouti)

j) Commission de gestion du système de licences des clubs

Président : Leodegar Tenga (Tanzanie)

Vice-président : Dany Jordaan (Afrique du Sud)

k) Commission des affaires juridiques

Président : Ahmed Yahya (Mauritanie)

Vice-président : Augustin Senghor (Sénégal)

l) Commission du fair-play et responsabilité sociale

Président : Almamy Kabele Camara (Guinée)

Vice-président : Isha Johansen (Sierra Leone)

m) Commission des médias

Président : Amaju Pinnick (Nigeria)

Vice-président : Hedi Hamel (Algérie)

n) Commission médicale

Président : Adoum Djibrine (Tchad)

Vice-président : Yacine Zerguini (Algérie)

o) Commission Marketing et TV

Président : Dany Jordaan (Afrique du Sud)

Vice-président : Rui Da Costa (Angola)

7- Organigramme de la CAF

Le nouvel organigramme, outre qu’il comprend un cabinet avec deux conseillers directement rattachés au président, prévoit trois postes d’adjoint(e)s au secrétaire général avec des domaines spécifiques. Soit :

• Un secrétaire général adjoint en charge de l’administration et qui chapeaute deux directions. Une direction des finances et des services et une direction juridique et des ressources humaines

• Un secrétaire général adjoint en charge du football qui aura sous son autorité une direction du développement des techniques et une direction des compétitions

• Un secrétaire général adjoint en charge du marketing et de la communication avec autorité sur la direction de la Communication et des médias et sur celle de Marketing et TV

Il est également prévu la création d’un service de conformité directement rattaché au secrétaire général.