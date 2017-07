Lahcen Abdeddine annoncé à l’OCK

Le joueur Lahcen Abdeddine est sur le point de renforcer les rangs de l’Olympique Club de Khouribga. Sociétaire de l’IZK, club qui évolue en deuxième division, Abdeddine est un des éléments qui ont brillé la saison dernière au sein de la défense des Zemmouris. Les négociations du transfert du défenseur ont atteint un stade avancé entre les responsables des deux clubs .

L’Olympique essaye de colmater la brèche laissée dans la défense khouribguie après le départ du solide défenseur ivoirien, Bakayoko qui a signé pour deux saisons avec l’ASFAR. Un transfert qui a suscité la colère des supporters khouribguis vu l’importance de ce joueur qui avait rendu de grands services aux Phosphatiers durant les cinq dernières saisons.

Selon des sources proches de l’OCK, de petits détails restent encore à règler avant la conclusion du transfert de Lahcen Abdeddine, (28 ans), qui avait joué la plupart des matchs de l’IZK lors de la dernière saison et contribué largement à son maintien en seconde division. Malgré son manque d'expérience en division d’élite, on compte sur lui pour combler les lacunes de la défense des Phosphatiers.

Notons que le bureau dirigeant attend l’arrivée d’un défenseur de l’Afrique subsaharienne, dans les prochains jours. Celui-ci sera soumis à un test et pourrait devenir le cinquième joueur africain au sein de l’OCK. Sachant que le Congolais Georges Kader sera prêté à l'une des équipes nationales.

A rappeler que l’Olympique avait énormément souffert en défense lors de la saison dernière . L’OCK avait encaissé 40 buts en 30 journées du Botola Pro. Sa défense était parmi les plus faibles, en dépit de la succession de trois gardiens de but , à savoir Hamza Mouatamid, Achraf El Hilali et Khalid Askari. Sachant que l’OCK a recruté Jamal Ait Lamalam de l’IRT pour deux saisons, prolongé le contrat de Youssef Oggadi, pour la même période, et gardé Yassine El kourdi et Najib Komiya en attendant de récupérer Hamza El Qalii qui avait subi une intervention chirurgicale au milieu de la saison dernière.

Chouaib Sahnoun