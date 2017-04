LafargeHolcim Maroc fixe le montant de son dividende à 66 DH/action

Au titre de l’exercice 2016, la société LafargeHolcim Maroc (LHM) procédera à la distribution d’un dividende ordinaire de 66 dirhams par action, payable à compter du 23 mai 2017, a annoncé, mercredi, la première capitalisation industrielle de la Bourse de Casablanca.

L’assemblée générale ordinaire de LHM a décidé de procéder à la distribution d’un dividende ordinaire fixé à 66 dirhams par action, payable à compter du 23 mai 2017 aux guichets des agences Attijariwafa Bank, souligne le groupe cimentier dans un communiqué post-assemblée générale mixte. Les actionnaires de la société LHM se sont réunis en assemblée générale mixte le 25 avril 2017, au siège social, précise LHM dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes, l’assemblée générale a approuvé les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils lui ont été présentés, relève la même source. Après la fusion réussie entre Lafarge Ciments et Holcim Maroc, rapporte la MAP, la nouvelle entité LHM consolide ses résultats et réalise ses premières synergies en 2016. Ainsi, le résultat net consolidé pro-forma de LHM progresse de 1,6% à 2,06 milliards de dirhams (MMDH), impacté par les frais exceptionnels engagés lors de la fusion.

Grâce à l’élargissement de l’offre, à la maîtrise des coûts et aux premières synergies liées à la fusion, le résultat d’exploitation pro-forma s’établit à 3,41 MMDH, en progression de 4,1% par rapport à 2015, tandis que le chiffre d’affaires pro-forma est demeuré stable dans un marché du ciment en baisse de 0,7%. En termes de perspectives, LHM envisage de poursuivre sa stratégie de différenciation et d’innovation commerciale pour mieux satisfaire les besoins de ses clients avec notamment l’introduction de nouvelles solutions constructives pour le bâtiment ainsi que l’approvisionnement de grands chantiers d’infrastructure. Afin d’accompagner le développement des provinces du Sud, le groupe cimentier prévoit le démarrage en 2017 d’une station de broyage à Laâyoune, et la poursuite du projet de construction de l’usine d’Agadir.