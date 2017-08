La ville de Tal Afar complètement libérée de Daech

De violents combats se déroulaient lundi à al-Ayadieh, la dernière poche de résistance jihadiste près de la ville de Tal Afar, dans le nord de l'Irak, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les forces gouvernementales irakiennes, accompagnées des unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi et appuyées par une coalition internationale sous commandement américain, ont repris ce week-end au groupe Etat islamique (EI) la ville de Tal Afar, à 15 km au sud d'al-Ayadiyeh.

Elles indiquent n'avoir plus qu'à reprendre al-Ayadieh pour ravir à l'EI son dernier bastion dans la province de Ninive, où elles avaient déjà repris en juillet Mossoul, la deuxième ville du pays.

Lundi matin, les jihadistes ont lancé trois voitures piégées conduites par des kamikazes sur les forces irakiennes, a indiqué le journaliste de l'AFP à al-Ayadieh, où nombre de jihadistes s'étaient retranchés après avoir fui Tal Afar selon les militaires.

Le journaliste a en outre fait état de nombreuses frappes aériennes en soutien aux troupes au sol, ajoutant que des colonnes de fumée s'élevaient en plusieurs endroits au-dessus de la localité.

La localité d'al-Ayadieh est importante pour les forces anti-EI car elle se trouve sur la seule route, depuis Tal Afar, que les jihadistes peuvent emprunter pour fuir en Syrie voisine, où l'EI tient toujours de larges pans du territoire.

Dans le pays voisin, en guerre, les jihadistes sont présents dans les provinces de Deir Ezzor et de Raqa, leur "capitale" en Syrie dont ils ont déjà perdu plus de la moitié au profit d'une alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis.

Le JOC avait indiqué samedi que, sur l'ensemble de la région de Tal Afar, "1.155 km carrés avaient été repris sur 1.655 km carrés, soient 70% de la zone".

Dans leur progression, rapide, les forces irakiennes sont aidées par les avions irakiens et de la coalition internationale anti-EI qui pilonnent la région depuis des semaines.

L'avancée à Tal Afar, qui comptait au moins dix fois moins d'habitants que Mossoul avant l'entrée des jihadistes en 2014, est sans commune mesure avec celle à Mossoul, qui était encore densément peuplé à l'entrée des troupes en novembre 2016. Là-bas, les combats ont duré neuf longs mois.

Si la localité d'al-Ayadieh devait être également reprise par les forces gouvernementales, les jihadistes ne tiendraient plus que deux zones en Irak: celle de Hawija, à 300 km au nord de Bagdad, et trois villes de l'ouest désertique frontalier de la Syrie.

"Tal Afar attend Abadi pour annoncer officiellement sa libération", titrait lundi le quotidien indépendant al-Machreq, en référence au Premier ministre Haider al-Abadi, commandant en chef des forces armées.

M. Abadi avait fait en juillet le déplacement à Mossoul pour y annoncer sa "libération".