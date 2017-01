La troupe indienne Dhwani de Kathak enchante le public casablancais

La danseuse indienne, Vaswati Misra, et la troupe Dhwani de Kathak de danse classique ont séduit, dimanche, le public de Casablanca avec un spectacle de danse dans le cadre d'une tournée au Maroc. Ce spectacle s'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et culturelles entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde a emporté le public venu nombreux au Centre culturel de Sidi Belyout.

Puisant dans le patrimoine ancestral indien, ce concert qui s'est déroulé en présence notamment de l'ambassadeur de l'Inde au Maroc a été ponctué d’un atelier de chorégraphie animé par la danseuse Vaswati Misra et la troupe l'accompagnant au profit des élèves des Conservatoires de musique et de danse de Rabat et Salé.

Initiée par le ministère de la Culture en partenariat avec l’ambassade de l’Inde à Rabat, cette tournée de la troupe Dhwani de Kathak et la danseuse indienne ont présenté successivement des spectacles les 26, 27 et 28 janvier au Théâtre national Mohammed V de Rabat, au Théâtre Afifi d'El Jadida et au Centre culturel de Settat. L'artiste Vaswati Misra qui a entamé sa carrière à l'âge de sept ans a été initiée par les célèbres figures de la danse indienne avant de constituer en 1984 la troupe Dhwani de Kathak.