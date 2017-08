La subvention fédérale renfloue les caisses des clubs

La Fédération Royale marocaine de football a fait part, via son site officiel, frmf.ma, qu’elle vient d’effectuer le versement de la première tranche des subventions allouées aux clubs de première et de seconde divisions du championnat national Botola Maroc Telecom.

La même source ajoute que le montant de l’enveloppe attribuée aux équipes de la D1 est de l’ordre de 24.244.563. DH, alors qu’il est chiffré à 13.080.100 pour les formations de la D2.

L’instance fédérale rappelle qu’elle procèdera à la retenue des sommes dont les clubs sont débiteurs; décision entérinée par la Commission de litige relevant de la FRMF. De même que les clubs qui n’ont pas encore tenu les travaux de leurs assemblées générales ou ceux qui ne disposent pas de leur dossier légal n’auront pas droit à leur part de la subvention, et ce tant qu’ils n’ont pas encore régularisé leur situation administrative auprès de la Fédération, conclut le communiqué.

Une première partie de la subvention qui tombe à point nommé pour bon nombre de clubs du terroir, notamment ceux qui peinent à trouver des sponsors et des bailleurs de fonds.

La subvention fédérale devrait leur permettre de s’acquitter des dépenses coûteuses des stages de préparation, et de recruter éventuellement un ou deux éléments à des prix raisonnables.

A l’instar des précédentes saisons, la balle est dans le camp des dirigeants des clubs sommés de trouver d’autres ressources et moyens de financement afin d’aborder dans de bonnes conditions le prochain exercice.

Et c’est pour bientôt le coup d’envoi de la saison footballistique 2017-2018 dont le bal sera ouvert mardi prochain par la programmation des matches aller des seizièmes de finale de la Coupe du Trône, édition 2016-2017. Quant au championnat national, la date n’a pas encore été arrêtée officiellement mais l’entame aura lieu après le match retour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie qui opposera le 5 septembre prochain à Bamako le Onze national à son homologue malien, pour le compte de la quatrième journée du groupe C.