La sonde Cassini a fait des photos et découvertes incroyables autour de Saturne

C'est l'heure de vérité pour le petit vaisseau. Depuis 11h ce mercredi 26 avril, le dernier plongeon de la sonde Cassini, dans l'espace inexploré entre Saturne et ses anneaux, a débuté.

En novembre dernier, le vaisseau d'exploration de la Nasa avait déjà commencé à se rapprocher de ces incroyables disques de matière qui entourent la géante gazeuse.

Après 22 tours en orbite, Cassini ira finir sa vie dans l'atmosphère de Saturne, en septembre.

Il ne faut pour autant pas être trop triste. En orbite autour de la planète depuis 2004, la petite sonde a eu une vie bien remplie.

Et si son dernier voyage devrait être riche en observations, c'est le moment idéal pour se remémorer les plus belles photos et les découvertes scientifiques les plus incroyables de Cassini.

Six mois après son arrivée autour de Saturne, Cassini largue Huygens, un robot atterrisseur, sur Titan, l'une des lunes de la géante gazeuse.

C'est la première fois qu'un objet humain touche le sol d'un satellite naturel, autre que celui de la Terre.

En plus d'offrir de belles photos, le robot a surtout permis aux scientifiques de mieux cerner la composition de l'atmosphère et de la surface de Titan.

Depuis, Cassini a continué d'observer Titan et l'on connaît mieux ce monde assez proche de la Terre, si ce n'est que le méthane y remplace l'eau...