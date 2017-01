La société de gestion déléguée du service de propreté à l’œuvre à Lamrissa à Salé

La société qui s’est adjugé le contrat de gestion déléguée du service de propreté dans l’arrondissement de Lamrissa à Salé, a entamé, mercredi, son activité portant essentiellement sur la gestion des déchets ménagers et le nettoiement des voies publiques.

En vertu de ce contrat de sept ans (2017-2023), qui la lie au conseil communal de la ville, la société MECOMAR s’engage à collecter les déchets ménagers et nettoyer les voies publiques (avenues et rues), tout en assurant le matériel et les engins nécessaires à ces opérations. L’objectif est de maintenir la propreté et l’esthétique des espaces relevant de l’arrondissement de Lamrissa, qui s’étend sur 9,76 km2 et compte 184.551 habitants.

Intervenant à cette occasion, le président du conseil communal de Salé, Jamaa Mouatassim a souligné que l’octroi de ce marché s’est fait sur la base d’un cahier des charges minutieux, visant à améliorer le niveau et la qualité du service de la propreté dans la ville.

Ce nouveau contrat de gestion déléguée, dont la valeur d’investissement s’élève à environ 26,37 millions de dirhams, pour la première année, prévoit l’utilisation de nouveaux procédés et d’engins respectueux de l’environnement, en plus de l’expérience de tri des déchets au niveau de plusieurs points, qui sera généralisée ensuite sur l’ensemble de la commune, a-t-il assuré.

De même, a-t-il ajouté, la préservation de l’ensemble des avantages et droits acquis par les ouvriers figure parmi les clauses du cahier des charges, avec le souci de les renforcer.

De son côté, le représentant de la société délégataire s’est engagé à collecter et traiter quelque 135 tonnes par jour de déchets ménagers et solides, soit environ 49.443t par an.

Il a ajouté que la société va mobiliser l’ensemble des engins destinés à la collecte et au traitement de différents types de déchets, tout en élaborant un modèle de gestion intégré et durable du secteur de la propreté.