La société Optinov lève 1,9 MDH auprès de Maroc Numeric Fund

L’entreprise marocaine, Optinov, opérant dans les solutions d’efficacité énergétique a bouclé récemment une levée de fonds de 1,9 million de dirhams (MDH), auprès de Maroc Numeric Fund (MNF).

Le premier fonds d'investissement dédié aux startups technologiques marocaines, MNF, fait ainsi son entrée dans le capital d’Optinov, a annoncé mardi un communiqué conjoint parvenu à la MAP.

Optinov a conçu il y a deux ans son premier produit, un antivol de gasoil destiné aux camions poids lourds de grands tonnages, précise la même source.

Grâce à sa conception unique, ce produit breveté auprès de l’OMPIC permet aux propriétaires et gestionnaires de flottes de poids lourds de réduire la consommation de carburant en empêchant physiquement le vol à partir des réservoirs, a-t-elle expliqué.

La société a depuis élargi sa gamme aux camions de moyens et petits tonnages, couvrant aujourd’hui tous les tonnages et toutes les marques disponibles ainsi que les engins de travaux publics.

Résolument tournée vers l’innovation, Optinov continue actuellement son effort de développement, d’abord pour compléter sa gamme d’antivols pour les autocars et autobus et ensuite pour concevoir d’autres produits liés à l’efficacité énergétique.

Selon le communiqué, l’antivol d’Optinov a déjà été commercialisé auprès d’une centaine de clients au Maroc pour équiper une flotte d’environ 3.000 camions au total.

L’exportation vers les autres pays d’Afrique a démarré cette année, notamment en Côte d’Ivoire et en Guinée et Optinov compte développer activement le marché africain en concluant des partenariats avec des distributeurs nationaux, souligne le texte.

Composé de trois personnes physiques et une morale (la société Massir Invest), le tour de table d’Optinov permet de capitaliser sur les compétences et l’expérience de ses membres dans les secteurs de la mécanique, des transports et de l’énergie.

Massir Invest est une holding qui prend des participations dans des projets à fort potentiel de croissance et qui les accompagne dans leur développement.

MNF a été créé dans le cadre du plan Maroc Numeric 2013. L’Etat marocain (à travers MITC, société gestionnaire du Technopark), la BMCE Bank, Attijariwafa bank, la Caisse de dépôts et de gestion et la Banque centrale populaire sont les actionnaires à parts égales de MNF.