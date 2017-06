La série culte “Star Trek” revient dans la galaxie cet automne

Cinquante ans après sa création, "Star Trek Discovery", la série culte américaine de science-fiction, revient à partir du 25 septembre aux Etats-Unis sur CBS, au Canada sur Bell Média et sur Netflix pour le reste du monde. Dans un communiqué, Netflix précise que la diffusion de la nouvelle série de 15 épisodes se déroulera en deux étapes.

Les huit premiers épisodes seront diffusés chaque lundi à compter du 25 septembre jusqu'au 6 novembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'en janvier 2018 pour découvrir les épisodes suivants, Netflix se calant sur le rythme de diffusion de la chaîne CBS Télévision Network, propriétaire de la franchise "Star Trek". Un peu plus de cinquante ans après la première diffusion de la série originale en 1966 créée par Gene Roddenberry, la série s'installe à bord d'un autre vaisseau baptisé "Discovery", piloté par un tout autre équipage que celui des mythiques capitaine James Tiberius Kirk, interprété par William Shatner et son second, Monsieur Spock, aux oreilles pointues, incarné par Leonard Nimoy.

L'action - qui se situe dix ans avant la mission du Capitaine Kirk dans la série originale - selon Netflix, révèle "une époque totalement inédite ayant façonné l'histoire" de la Fédération des planètes unies. Une floppée de stars est annoncée dont le Britannique Jason Isaacs ("The OA", "Hotel Mumbai"), l'Américaine Sonequa Martin-Green ("The Walking Dead") ou encore la Malaisienne Michelle Yeoh ("Tigre et Dragon") dont certaines sont dévoilées dans une bande-annonce exclusive postée sur YouTube par la plateforme.

La franchise "Star Trek" s'est déclinée au fil des ans dans six séries télévisées et treize films de cinéma et autres jeux vidéo, marquant ainsi toutes les générations depuis sa création.