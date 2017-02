La reconnaissance d'Israël révoquée en cas de transfert de l'ambassade US

S i l'ambassade des EtatsUnis en Israël est transfé- rée à Jérusalem, "la reconnaissance de l'Etat d'Israël par l'OLP sera révoquée le jour même" a prévenu mardi à Paris le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine, Saëb Erakat. "Si les Américains ou qui que ce soit d'autre déménagent leur ambassade, c'est un fait accompli, la reconnaissance de l'annexion de Jérusalem-Est, point final", a pré- cisé le principal négociateur palestinien lors d'une conférence à Paris. "Pour nous Palestiniens, avoir un Etat sans Jérusalem-Est comme capitale n'a aucun sens". "Si nous nous réveillons un matin, allumons Fox News ou CNN et apprenons que quelqu'un a pris la décision de déménager l'ambassade, le jour même la reconnaissance par l'OLP de l'Etat d'Israël sera révoquée, et l'Etat de Palestine demandera son accession à seize organisations internationales", a-t-il ajouté. Début janvier, avant même la prise de fonction de Donald Trump à la présidence des EtatsUnis, le président palestinien Mahmoud Abbas avait prévenu que le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, annoncé dans le programme de M. Trump, représentait une "ligne rouge" et que "le processus de paix au Moyen-Orient, et même dans le monde, en subirait les graves conséquences". M. Abbas devait rencontrer hier à Paris le président français François Hollande. Après avoir révoqué la reconnaissance d'Israël, "nous demanderons à la puissance occupante israélienne d'assumer ses responsabilités", a poursuivi M. Erakat. "Plus besoin de nous envoyer de l'argent, c'est la responsabilité de la puissance occupante de payer les salaires". "Puis nous irons devant les Nations unies et demanderons que l'adhésion d'Israël, pays qui n'obéit à aucune résolution, aucune loi internationale, soit suspendue jusqu'à ce que son comportement change", a-t-il assuré. Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses d'un règlement du conflit israélo-palestinien qui se fait toujours attendre. Par ailleurs, la Ligue arabe a accusé mardi Israël de "voler les terres" des Palestiniens, au lendemain de l'adoption d'une loi controversée qui permettra à l'Etat hébreu de s'approprier de centaines d'hectares de terres en Cisjordanie occupée. La loi controversée a été adoptée tard lundi soir par le Parlement israélien en troisième et dernière lecture. "La loi en question n'est qu'une couverture pour voler les terres et s'approprier les biens des Palestiniens", a dit dans un communiqué le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Le texte s'inscrit dans la continuité "des politiques israéliennes qui visent à réduire à néant toute possibilité d'une solution à deux Etats et la mise en place d'un Etat palestinien indépendant", poursuit le chef de l'organisation panarabe basée au Caire. Parallèlement, le royaume jordanien a "vivement dénoncé une loi provocatrice susceptible de tuer tout espoir d'une solution à deux Etats", israélien et palestinien, a déclaré le ministre jordanien de l'Information Mohamed Momani. Cité mardi par l'agence officielle jordanienne Pétra, M. Momani a averti que le vote au Parlement israélien risquait d'"entraîner la région dans de nouvelles violences et de torpiller tout effort de paix". L'Organisation de libération de la Palestine avait accusé lundi cette loi de "légaliser le vol" de terres palestiniennes, estimant que "l'entreprise de colonisation d'Israël est une entrave à la paix et à la possibilité d'une solution à deux Etats". Pour leur part, les Etats-Unis ont refusé de prendre position sur la loi votée par le Parlement israé- lien. Dorénavant "l'administration (de Donald Trump) a besoin de consulter toutes les parties sur la manière d'avancer", a expliqué un responsable du département d'Etat qui vient de changer de patron, Rex Tillerson ayant succédé à John Kerry