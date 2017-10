La réalisatrice marocaine Houda Benyamina s'essaie à la série US

Caméra d'or au Festival de Cannes en 2006 et César du meilleur premier film, l'hiver dernier, grâce à Divines, Houda Benyamina va complètement changer d'horizon. La réalisatrice marocaine a signé avec la chaîne américaine TNT pour réaliser le pilote de «Deadlier Than The Male», une nouvelle série à mystères, dont elle sera également la productrice.

La série suivra trois personnages au passé mystérieux et troublant : une jeune femme complice d'un meurtrier, un tueur en série qui a purgé sa peine et cherche désespérément la rédemption et une mère qui recherche sa fille disparue. Cette dernière souhaite profiter de l'expérience du tueur pour l'aider dans sa quête. Au fil du temps, les antécédents des protagonistes et leurs motivations vont devenir de plus en plus sombres au point que la distinction entre victime et agresseur devient floue.

En plus de ce projet, la réalisatrice est actuellement en pleine préparation pour son prochain film. Selon le site américain Variety, celui-ci portera comme titre "For Assia", une histoire d'amour entre une révolutionnaire algérienne et un reporter américain sur fond de guerre d'Algérie. Une histoire qui se déroulera sur 30 ans.

Pour son personnage féminin, la réalisatrice dit s'être inspirée de deux figures révolutionnaires algériennes Djamila Bouhired et Zohra Drif.

Pour le premier rôle masculin, la réalisatrice aurait notamment rencontré James Franco et Robert Pattinson, "qui auraient manifesté leur intérêt pour le projet", précise les Inrocks.