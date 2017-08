La question des Marocains du monde s’invite au Parlement

Le gouvernement compte mettre en place une Commission nationale chargée de la coordination et de l'évaluation des politiques publiques, a annoncé, mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Dans une réponse à une question orale sur «La transversalité des politiques publiques et son impact sur les stratégies sectorielles» lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des conseillers, il a expliqué que la nouvelle Commission interministérielle sera présidée par le chef du gouvernement en tant que président de l'administration et responsable de la transversalité de ses programmes. Cette Commission sera ainsi chargée de coordonner les politiques publiques en vue d'assurer leur cohérence et leur complémentarité, tout en développant les outils nécessaires pour évaluer leur efficacité et impact sur le citoyen, et ce en droite ligne avec les Hautes instructions Royales, les engagements du gouvernement et les recommandations des premières Assises nationales sur la gouvernance tenues en 2013.

Cette commission est de nature à mettre à la disposition du gouvernement un mécanisme unifié et efficace pour assurer la bonne gestion des politiques publiques dans le but d'améliorer leur coordination et de booster leur efficacité et impact sur le citoyen, a poursuivi le chef du gouvernement, notant que cette commission s'assigne également pour objectif le développement de l'auto-évaluation, l'intégration de la fonction de l'évaluation dans le processus de la planification stratégique, outre le développement et l'unification des méthodes d'évaluation des politiques publiques.

Dans cette même veine, Saâd Eddine El Othmani a relevé que le gouvernement entend, par ailleurs, lancer un système informatique intégré dédié au suivi et à l'évaluation des politiques publiques afin de renforcer ladite commission.

Dans ce sens, il a expliqué que ce projet vise à équiper le gouvernement d'un mécanisme avancé permettant d'apprécier le niveau de réalisation par rapport aux objectifs tracés dans les différents secteurs et de mesurer le niveau de cohérence et de complémentarité des stratégies et programmes.