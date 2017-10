La prestation d’Achraf Hakimi saluée par “El Mundo”

Le jeune international marocain Achraf Hakimi a été brillant au poste de latéral droit lors de son premier match en tant que titulaire avec le Real de Madrid cette saison, souligne lundi le quotidien espagnol El Mundo.

Malgré ses 18 ans, le premier international marocain à porter le maillot du club merengue s'est illustré en se montrant rapide et décidé, avec un bon rendement en défense et une présence fréquente en attaque, écrit le journal dans un article commentant le match qui a opposé, dimanche au Santiago Bernabeu, le club madrilène à l’Espanyol de Barcelone (2-0).

Le joueur marocain a appliqué les consignes de son entraîneur, Zinédine Zidane, qui n’a pas hésité à l’aligner pour combler l’absence notamment de Carvajal, blessé, poursuit la publication.

El Mundo rappelle aussi que Hakimi s’est fait remarquer depuis des années déjà en tant que l’un des latéraux les plus rapides des catégories inférieures du club de la capitale espagnole, avec une forte tendance offensive.

Dans un Madrid lent par moments, payant le prix des efforts fournis lors du match de la Champions face au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi s’est illustré et a été félicité pour ses prestations par toute l’équipe, ajoute le journal.

"Il a fait un grand match, je suis content pour lui", a dit l’entraîneur Zinédine Zidane, cité par le quotidien.