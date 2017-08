La première édition de la Coupe du Trône de triathlon ce samedi à Nador

La Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) organise la première édition de la Coupe du Trône de triathlon (saison 2016-2017) samedi prochain à Nador.

Cette compétition, organisée en partenariat avec l'Agence "Marchica", réunira des triathlètes représentant différents clubs affiliés à la Fédération Royale marocaine du sport pour tous.

La finale de la Coupe du Trône à Nador, qui constitue également la troisième étape du Grand prix national de triathlon, sera disputée par équipes. Chaque équipe sera composée obligatoirement de trois triathlètes dont une dame qui devront boucler chacun 750m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied.

La Coupe du Trône sera remise à l’équipe vainqueur, tandis que les membres des équipes classées deuxième et troisième recevront des médailles.

Pour remporter ce Trophée, les équipes engagées devront cumuler le moins de points possible.

Chaque triathlète ayant franchi l’arrivée se verra octroyer le nombre de points correspondant à son classement.

Quant aux épreuves du Grand Prix national, elles seront disputées en individuel.

A l’issue de deux étapes, Amine Farih (Association Amal Inezgane) arrive en tête du classement général avec un total de 24 points (deux victoires consécutives) devant Nabil Kouzkouz (même club) et Zakaria Hssiki ( ASS). Ils sont tous les trois membres de l’équipe nationale.

Chez les dames, c’est la jeune triathlète Karima Kanoun (Association Amal Inezgane) qui domine ce classement (24 pts), talonnée par Lamia Chkerkab du Club Casa Triathlon (18 pts), alors que les triathlètes Oumaima Rahmani (10 pts) et Oumaima Al Atrassi (8 pts) occupent respectivement les troisième et quatrième places.