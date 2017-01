La première édition de “Smart Gov Meeting” à Casablanca le 19 janvier

La 1ère édition de “Smart Gov Meeting”, une rencontre sur la dématérialisation et son rôle dans la transformation digitale des services publics, se tiendra le 19 janvier à Casablanca, ont annoncé mardi les organisateurs.

Initiée par Finatech Group, filiale de FinanceCom, sous le thème “Rôle du digital dans l’expérience du citoyen”, cet évènement, composé de deux conférences plénières, est axé sur les moyens permettant la modernisation de l’administration marocaine et l’amélioration des services destinés aux citoyens, a indiqué, mardi à Casablanca, le directeur général adjoint de Finatech Group, Omar Lataoui, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de ce meeting.

Cette conférence, a-t-il précisé, connaîtra la participation d’experts marocains et internationaux en gestion et en solutions sécurisées de la dématérialisation, et sera l’occasion d’échanger les expériences et les expertises sur les moyens les plus efficaces permettant la simplification des missions des employés de l’administration publique et la modernisation des outils d’échanges entre les citoyens et les administrations.

“En profonde mutation ces dernières années, l’administration marocaine est appelée à devenir moderne, connectée et résolument proche de ses citoyens”, a insisté M. Lataoui, ajoutant que Smart Gov Meeting permettra de s’arrêter sur les outils les plus efficients dédiés à la dématérialisation.

Selon les organisateurs, cette édition sera ponctuée par la présentation d’études par “Itesoft” et “Qmatic”, deux partenaires de Finatech Group spécialisés dans la numérisation et la dématérialisation.

Cette rencontre sera également marquée par des témoignages de grands leaders et experts, notamment du Maroc, de France et des Emirats arabes unis pour partager avec l’audience leurs réalisations dans les services publics.