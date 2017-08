La police arrête l’auteur des jets de pierre du pont Assa à Khouribga

Des pierres ont été jetées sur les voitures qui passaient sous le pont Assa, au quartier Al Massira, à Khouribga, la nuit de samedi à dimanche. Trois voitures ont subi de lourds dégâts matériels. Heureusement, il n’y avait pas de victimes, mais la panique et l’état de choc étaient visibles sur les visages de ceux qui étaient à bord des véhicules. « Il y avait devant moi des pavés excédant les vingt centimètres. Le seul réflexe que j’ai eu sur le moment est d’accélérer pour éviter d’être agressé sur la route. », disait un conducteur victime d’un jet de pierre du pont d’Assa, la nuit du 12 août. Cet homme, même s’il n’a subi aucun dommage corporel, a tout de même eu un pare-brise abîmé. Et il n’est pas le seul !

S’il n’y a aucun blessé à déplorer, les dégâts matériels sont assez importants, notamment des pare-brise cassés, des capots et des coffres endommagés. De source policière, une fois les plaintes déposées par les victimes, une enquête a été lancée sur ordre du ministère public. Les limiers de la police judiciaire réussissent à faire tomber le malfrat dans un guet-apens la nuit du mardi ,13 août. Si l’enquête de la police judiciaire a permis d’identifier l’auteur du jet de pierres, la responsabilité pénale de ce dernier pourra être engagée. Il s’agit de (R.B), 36 ans, sans profession, un récidiviste demeurant au quartier Essalam, qui répondra de ses méfaits devant le tribunal.

Par ailleurs, pour éviter le pire et faire face à ce type de situation fâcheuse et dangereuse, la commune urbaine doit assumer ses responsabilités et installer des filets de protection contre les jets de pierre ou des caméras de surveillance. Une action qui éviterait bien des bris de glaces et ferait moins d’infortunés !