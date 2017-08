La pièce marocaine “Voyage 2015” primée à Monastir en Tunisie

La pièce de théâtre "Voyage 2015" de la troupe de l’Ecole nationale du commerce et de la gestion de Casablanca (ENCGC) a été primée lors du 17ème Festival international du théâtre universitaire de Monastir (Nord-est/FITUM), organisé du 19 au 26 août. Ainsi, les prix du meilleur acteur et du meilleur second rôle féminin sont revenus respectivement à Zoubeir Hilal et Ouafae Adaoui. La scénographie et la mise en scène de "Voyage 2015" sont d’Anouar Hassani avec la contribution de l’atelier FunTasia relevant de l’Université Hassan II. Le Grand prix de ce festival, initié sous le signe "Le théâtre universitaire et la culture de la paix", est revenu à la pièce de théâtre jordanienne "Noces sauvages" (Al 'Orss Al wahchi). Les prix de la meilleure actrice et du meilleur second rôle masculin ont été décrochés respectivement par la Jordanienne Arij Rabab et l'Omanais Omeir Bellouchi. Les prix de la meilleure scénographie et mise en scène ont été raflés respectivement par les étudiants irakien Abdenbi Zaidi et jordanien Mohamed Jarrah, alors que le prix du jury a été remporté par la pièce de théâtre "Noces sauvages".

Ce festival a connu la participation de quelque 200 étudiants représentant l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Sultanat d’Oman et la Tunisie. Cette édition a été aussi marquée par l’organisation d'expositions d’arts plastiques et d'ateliers sur différents métiers du théâtre, ainsi qu’une conférence sur le théâtre et la culture de la paix et une cérémonie en hommage à Fathi Ben Omar, fondateur du FITUM, et au dramaturge Azeddine Madani.