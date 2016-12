La nouvelle saison agricole s’annonce sous de bons auspices

De bonnes perspectives en vue pour le secteur agricole. Les conditions climatiques favorables de ces dernières semaines laissent entrevoir une embellie pour la nouvelle saison agricole.

Après une baisse de la valeur ajoutée agricole en 2016, la campagne agricole 2016-2017 s’annonce sous de bons auspices, a annoncé la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

La DEPF, qui se base sur les dernières données publiées par le Département de l’Agriculture, a noté, en effet, que le cumul pluviométrique moyen au niveau national s’est établi, au 7 décembre 2016, à 153,2 mm. Ce qui représente une hausse de 30% par rapport à une campagne normale et de 135% par rapport à la précédente.

C’est une bonne nouvelle pour la production agricole nationale dont on sait qu’elle est tributaire des fluctuations de la pluviométrie.

Dans sa dernière note de conjoncture de l’année, la DEPF a noté que le taux de remplissage des principaux barrages nationaux s’est établi, au 19 décembre 2016, à 50,4%, leur volume étant situé à plus de 7,7 milliards de m3.

« Au niveau des ventes de semences, elles ont atteint 1,3 million de quintaux sur un stock disponible de 1,9 million de quintaux au 12 décembre 2016, pour une superficie emblavée de 4 millions d’hectares sur une surface cible de 5 millions d’hectares », a souligné la DEPF.

A ce propos, elle a expliqué que les efforts déployés au niveau de la mécanisation ont permis aussi d’augmenter la capacité des agriculteurs à rattraper rapidement les opérations de labour.

Selon la DEPF, la disponibilité des équipements agricoles a permis de passer en l’espace de 10 jours d'une situation de 1,5 million d’hectares labourés à 4 millions.

Sur la base des données analysées, la DEPF a indiqué, par ailleurs, que le cheptel profitait de l’amélioration de l’état végétatif due aux dernières précipitations et a constaté qu’il affiche des conditions de développement favorables.

Des bonnes perspectives ont été aussi observées du côté du secteur de la pêche qui a maintenu son évolution positive à fin octobre 2016. Cette amélioration a été confortée par la hausse, en glissement annuel, des captures de la pêche côtière et artisanale de 11,3% en volume et de 7% en valeur, a noté la DEFP.

Selon les observations de la DEPF, la céréaliculture et l’arboriculture devraient bénéficier également des dernières conditions climatiques. « Pour ce qui est des agrumes, la campagne 2016-2017 est prévue de s’achever sur une récolte record, soit près de 2,4 millions de tonnes, en augmentation de 16% par rapport à la campagne précédente », a-t-elle noté.

En ce qui concerne les échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la DEPF a aussi relevé que la valeur des exportations de ce secteur avait progressé de 4,8% sur une année, à fin novembre 2016. Il a ainsi enregistré des recettes de l’ordre de 42,9 milliards de dirhams, alimentées par la bonne tenue des expéditions de l’industrie alimentaire (+6,9%).

C’est donc une saison beaucoup plus intéressante que la précédente qui s’annonce, pourvu que les conditions climatiques favorables se maintiennent tout au long de la nouvelle année.