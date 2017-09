La musique gnaoua s'affiche au Festival Rock in Rio

La musique gnaoua fait partie des nouveautés proposées dans le cadre du Festival Rock in Rio, l’un des événements musicaux les plus courus d’Amérique du Sud, avec une constellation de stars de divers horizons.

Les mélomanes, toutes catégories musicales confondues, ont pu découvrir cette musique aux racines africaines ayant fait la renommée de la ville d’Essaouira et de son Festival Gnaoua, le temps de trois prestations offertes par le groupe "Tyour Gnaoua" de l’emblématique Maêlem Abdeslam Allikane, directeur artistique du Festival Gnaoua d’Essaouira et l’un des messagers de l’art gnaoui à travers le monde. Pour sa toute première prestation au Brésil, ce groupe formé dans les années 1990, a enchanté le public au son des karkabous et du guenbri, l’un des plus vieux instruments musicaux connus de l’homme, lui offrant un voyage inoubliable au cœur d’une musique du sacré et du profane qui célèbre la vie et prône l’attachement aux valeurs universelles de l’amour et de la paix. La participation du groupe marocain aux festivités de Rio de Janeiro s’inscrit dans le cadre d’un hommage rendu à l’Afrique par les organisateurs du Festival "Rock in Rio" sur la scène "Rock Street", qui propose de découvrir ce continent et les polyphonies ayant influencé la musique de plusieurs nations comme le Brésil. "Fuyant les clichés, la programmation veut montrer que la musique africaine va bien au-delà des tambours et des peintures tribales", souligne Toy Lima, organisateur de la scène Rock Street. "Les Africains qui sont allés aux États-Unis ont aidé à la création du blues et du jazz alors que ceux du Brésil ont influencé la samba. Sans eux, notre musique serait semblable à celle de la Suisse", a-t-il ajouté.

Le Festival "Rock in Rio" est l’un des plus grands festivals de musique au monde créé dans la Cidade Maravilhosa en 1985. Initialement organisé à Rio de Janeiro, le festival est devenu un événement d'envergure internationale. En 2004, une première édition portugaise est organisée à Lisbonne et à partir de 2008 une édition espagnole voit le jour à Madrid. S’y ajoutera par la suite une version américaine. Le Rock in Rio a connu quatorze éditions: sept au Brésil, sept au Portugal, trois en Espagne et une à Las Vegas. ,Cette année, le festival propose à l’affiche une brochette de légendes du rock et d'icônes pop et folk comme Aerosmith, Bon Jovi, Alicia Keys, Justin Timberlake, Marron Five ou les Red Hot Chili Peppers. Sont également programmés des artistes de renom de la scène musicale brésilienne comme Ivete Salgano, Jota Quest ou encore Baiana System.