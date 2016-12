La mort tragique de Mohcine Fikri

Tragique mort que celle de Mohcine Fikri, un jeune poissonnier de 31 ans, emporté broyé dans une benne à ordures pour avoir voulu défendre de destruction, par camion de ramassage d’ordures interposé, son gagne-pain, une cargaison de poissons, de l’espadon en l’occurrence. Sa marchandise de 500 kg était interdite de pêche, le quota ayant été atteint. La vidéo de sa mort fait le tour du web et la violence des images de ce drame choque des millions de Marocains. En réaction, des centaines de milliers de personnes indignées sont descendues dans les rues pour manifester contre la "hogra" et réclamer que justice soit faite. Onze personnes sont arrêtées dans cette affaire, huit en détention préventive et trois en liberté provisoire. Début décembre, la tension est toujours palpable, des milliers de Rifains, ne décolérant pas, investissent de nouveau les rues pour protester dans l’attente des décisions du juge d'instruction.