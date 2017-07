La métropole sur le bon chemin pour devenir une ville intelligente

Faire de Casablanca une Smart City tel est l'objectif affiché par les responsables de gestion de la métropole depuis l'accueil de la seconde édition de la Smart City Expo pour une transformation dans la gestion de la ville et le bien-être de ses habitants.

La capitale économique avait été choisie par le Smart City Expo World Congress, une organisation soutenue et homologuée par l'ONU et la Banque mondiale, pour être la ville hôte et la représentante du congrès en Afrique. Placé sous le thème "Des villes par tous", cet événement a pour principal objectif de faire prendre conscience aux Casablancais de l'importance du concept de ville intelligente

Pour gagner le qualificatif de "Smart City", la ville blanche s'est lancée un nouveau défi en voulant devenir le modèle africain de la ville intelligente. Car Casablanca a des atouts avérés qui lui permettraient de s'ériger en vrai porte-drapeau africain de la smart city, selon le directeur général de la Société de développement local (SDL), Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri.

L'idée consiste à développer des moyens et des solutions aptes à répondre aux besoins de la population tout en préservant les ressources et l’environnement. L’organisation de Smart City Expo Casablanca conforte l’ambition de la métropole de devenir un modèle de ville intelligente et durable. Elle constitue un pas décisif de la ville dans sa volonté d’affronter ces défis avec succès et perspicacité, a-t-il affirmé.

Apporter de l'intelligence, de la performance et de la durabilité aux services publics, aux services sociaux, à l'infrastructure, à la mobilité, à l'énergie et à l'environnement ne peut se faire en dehors d'une stratégie digitale globale, intégrée et partagée par l'ensemble des acteurs de la ville. En effet, la transformation numérique de l'économie, de la société et des services publics pour ancrer notre pays de façon irréversible dans le mouvement global de la transformation digitale est l'ambition que s'est fixé le Maroc dans sa nouvelle vision "Maroc digital 2020", selon le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique.