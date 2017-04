Des jeunes Arabes et Européens ont plaidé, jeudi à Ifrane, pour un dialogue interculturel afin d'affronter les défis liés particulièrement à la question sécuritaire.

Lors d’une conférence sous le thème "La méditerranée : un carrefour de civilisations entre l’Afrique, l’Orient et l’occident", organisée dans le cadre du Forum euro-arabe sur la jeunesse, ils ont également appelé à l’implication des jeunes dans la prise de décisions afin de contribuer au traitement de certaines problématiques, dont les questions de la sécurité et de la lutte antiterroriste.

Cela, ont-ils dit, est à même de renforcer le dialogue entre les peuples au niveau des pays concernés par ces questions, soulignant l’impératif de la révision des lois entravant les activités de la société civile, vu le rôle agissant de celle-ci dans le rapprochement des cultures.

Ils ont également préconisé la mobilisation des ressources financières nécessaires par les gouvernements et les différentes organisations concernées pour la mise en place de projets profitant aux jeunes.

Les participants ont aussi souligné l’impérieuse nécessité de contrecarrer les conflits que connaissent certaines régions à travers le monde pour réaliser "la paix profonde", notant que la sécurité reste également largement tributaire des décisions démocratiques, des droits l’Homme, de l’écoute des jeunes et de l’ouverture sur l’Autre.

Ils ont aussi fait savoir que le monde arabe dispose d’une base très large de jeunes capables d'être impliqués dans des initiatives et des politiques de lutte contre certains phénomènes étrangers qui continuent de tarauder certains pays arabes et européens.

Le 6e Forum euro-arabe sur la jeunesse dont les travaux ont démarré, mardi soir à Fès, connait la participation de quelque 150 jeunes représentant 40 pays arabes et européens.

Initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la Ligue arabe, le Conseil de l’Europe et d’autres partenaires sous le thème "Ensemble pour dépasser la haine et l’extrémisme", cette manifestation vise, entre autres, à encourager les jeunes des pays arabes et européens à renforcer le dialogue et la coopération pour contrecarrer l’extrémisme violent et les discours haineux.

Le Forum s'est articulé autour de plusieurs axes, dont "L’impact du discours de la haine et de l’extrémisme", "Les causes du discours de la haine et de l’extrémisme" et "Le racisme et la discrimination".