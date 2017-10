La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or : Le Real en force

Le présent et le futur: Cristiano Ronaldo, tenant du titre et grandissime favori à sa propre succession, fait logiquement partie de la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2017, où figure le Français Kylian Mbappé pour la première fois, a révélé lundi l'hebdomadaire France Football, créateur du prix.

Le sacre de "CR7", déjà lauréat l'an dernier pour la quatrième fois de sa carrière, apparaît inéluctable au regard de la victoire du Real Madrid en Ligue des champions pour la deuxième année d'affilée.

Depuis ces trois dernières années, il est de coutume que celui qui a remporté la C1 devienne ensuite le lauréat du Ballon d'Or. Ce qui veut dire que le Portugais (32 ans), champion d'Europe pour la deuxième fois de suite avec le Real et vainqueur du Championnat d'Espagne, devrait sauf surprise rejoindre au palmarès son rival Lionel Messi, vainqueur à cinq reprises. Le prix suprême doit être remis en fin d'année.

Pour Mbappé, 18 ans, apparaître dans les 30 - où il est le seul joueur de moins de 20 ans -, c'est la suite attendue d'une saison de rêve avec Monaco (puis le Paris SG) et l'équipe de France.

Premier et seul homme à avoir atteint la barre mythique des 100 buts en C1 (110 à ce jour), meilleur buteur de l'édition 2016-2017 (12 buts), auteur d'un doublé en finale contre la Juventus (4-1), médaillé de bronze à la Coupe des Confédérations avec le Portugal... Ronaldo a cumulé les honneurs au printemps.

En dépit de leur début de saison canon, Messi et son ancien coéquipier Neymar, qui a rejoint le PSG justement pour conquérir un jour cette distinction individuelle, semblent faire figure de simples prétendants au podium. Tout comme Gianluigi Buffon, finaliste malheureux en C1 avec la Juventus Turin l'an dernier.

Outre le légendaire portier italien, seuls deux autres gardiens de but ont été nommés, le Slovène Jan Oblak (Atlético de Madrid) et l'Espagnol David De Gea (Manchester United), tandis que quatre défenseurs, dont l'Espagnol Sergio Ramos (Real Madrid), font partie de cette liste.

Dans cette sélection qui fait encore une fois la part belle aux attaquants (16 sur 30), Radamel Falcao, l'un des artisans de la conquête du titre de champion de France de Monaco, intègre le gotha mondial. A l'instar de son rival parisien Edinson Cavani, auteur de 49 buts en 50 matches la saison dernière, et de Harry Kane (Tottenham), qui en est lui à 43 buts en 37 rencontres en 2017.

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern), Paulo Dybala (Juventus) ou encore Luis Suarez (Barcelone), sont eux encore là, sans surprise.

Manquent à l'appel en revanche Paul Pogba, Raphaël Varane, Arturo Vidal et les joueurs de Leicester Riyad Mahrez et Jamie Vardy, qui avaient bien figuré en 2016.

Le Ballon d'Or ? "C'est vraiment loin", avait commenté cette semaine Kylian Mbappé. "Neymar, lui, ça peut être dans un coin de sa tête, mais pour moi c'est encore loin".

"Déjà, (il faut) faire des saisons pleines, remporter des titres majeurs, que ce soit en sélection et en club, et après peut-être que ça rentrera dans ma tête, mais pour l'instant, c'est vraiment le fait de gagner, parce que j'ai un palmarès quand même assez léger".

Mais s'il continue à aligner les performances XXL avec la "MCN" du PSG en Ligue des champions, et à s'imposer au coeur de l'attaque de l'équipe de France, qui sait...

Les noms des prétendants ont été révélés tout au long de la journée sur l'ensemble des canaux du groupe L'Equipe (site Internet de l'hebdomadaire France Football -- fondateur de ce prix récompensant le meilleur joueur de l'année écoulée -- et du quotidien français L'Equipe, réseaux sociaux, et chaîne de télévision L'Equipe).

La liste complète des 30 nommés :

Gardiens: Jan Oblak (Atlético de Madrid/SVN), David De Gea (Manchester United/ESP) et Gianluigi Buffon (Juventus Turin/ITA).

Défenseurs: Marcelo (Real Madrid/BRA), Sergio Ramos (Real Madrid/ESP), Mats Hummels (Bayern Munich/GER) et Leonardo Bonucci (AC Milan/ITA).

Milieux: Luka Modric (Real Madrid/CRO), N'Golo Kanté (Chelsea/FRA), Philippe Coutinho (Liverpool/BRA), Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL), Toni Kroos (Real Madrid/GER) et Sadio Mané (Liverpool/SEN).

Attaquants: Neymar (Paris Saint-Germain/BRA), Paulo Dybala (Juventus Turin/ARG), Luis Suarez (FC Barcelone/URU), Dries Mertens (Naples/BEL), Robert Lewandowski (Bayern Munich/POL), Harry Kane (Tottenham/ENG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/FRA), Radamel Falcao (AS Monaco/COL), Lionel Messi (FC Barcelone/ARG), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/GAB), Edinson Cavani (Paris SG/URU), Karim Benzema (Real Madrid/FRA), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR), Eden Hazard (Chelsea/BEL) et Kylian Mbappé (Paris SG/FRA).