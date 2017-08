La liste des 27 de Jamal Sellami : Le Onze national attendu ce samedi à Tunis

Le sélectionneur national de l’EN des locaux, Jamal Sellami, vient d’arrêter la liste des 27 joueurs retenus pour le prochain stage en Tunisie en perspective de la double confrontation contre l’Egypte, comptant pour les éliminatoires, zone nord, du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) dont les phases finales sont prévues début 2018 au Kenya.

Et c’est le FUS, engagé actuellement dans le Championnat arabe des clubs en Egypte, qui se trouve fortement représenté avec la convocation de huit de ses joueurs, suivi du WAC et du Raja avec cinq éléments chacun.

L’équipe nationale devra donc se rendre samedi prochain à Tunis pour entamer sa concentration qui sera ponctuée par un match test, le 7 courant, contre la sélection libyenne, rencontre qui permettra au staff technique d’apporter les ultimes réglages avant le choc d’Alexandrie face au Onze égyptien programmé le 13 de ce mois. Sachant que le match retour aura lieu à Rabat cinq jours plus tard, le 18. Le vainqueur représentera la zone nord du continent lors de cette cinquième édition du CHAN. Sachant que le deuxième représentant de cette zone sera soit l’Algérie soit la Libye.

Si la sélection marocaine parvient à se qualifier, ce sera sa troisième participation à ce Championnat d’Afrique réservé aux joueurs locaux après les éditions de 2014 en Afrique du Sud et de 2016 au Rwanda.

A rappeler que la sélection marocaine a effectué récemment à Rabat une concentration lors de laquelle deux matches amicaux ont été disputés. Le premier s’était achevé sur une issue de parité, un partout, devant le Burkina Faso, alors que le second a vu le Onze national surclasser son homologue de la République démocratique du Congo sur le score de 3 à 1. Face au Burkina, le but de l’EN a été inscrit par Achraf Bencharqui sur penalty, tandis que contre la RDC, les buteurs ont été Abderrahim Maqrane, Mohamed Nahiri et Ahmed Hamoudane.





Les joueurs convoqués :

Abdelali Mhamedi et Houssam Amaanan (RSB), Anas Zniti, Badr Banoun, Abdelilah Hafidi, Jawad El Yamiq et Abdeljalil Jbira (RCA), Marouane El Hadhoudi, Ayoub Nanah et Mohamed Ali Bamaamar (DHJ), Ayoub El Amloud (ASFAR), Yahya Jabrane (HUSA), Salaheddine Saaidi, Walid El Garti, Mohamed Ounajem, Ismaïl El Haddad et Achraf Bencharqui (WAC), Ahmed Hamoudane (IRT), Abderrahim Maqrane (CRA), Mohamed Fouzair, Mohamed Nahiri, Naïf Agred, Hamza Semmoumi, Saad Aït Lkharsa, Badr Boulhroud, Karim Benarif et Aymane Majid (FUS).