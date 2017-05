La liste de Renard

Le sélectionneur national Hervé Renard a révélé la liste des joueurs convoqués pour le match amical prévu entre l’équipe nationale et son homologue des Pays Bas le 31 courant à Agadir, ainsi que la rencontre officielle mettant aux prises le Maroc avec le Cameroun. A noter que ce match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, se jouera le 10 juin 2017 à Yaoundé.

Pour rappel, la sélection nationale entamera son stage le 25 mai à Agadir.

Ci-après les noms des 27 joueurs convoqués : El Kajoui Munir (Numencia), Bonou Yassine (Gijon), El Kharroubi Yassine (Locomotiv Plovdiv), Da Costa Marouan (Olympiakos), Dirar Nabil (Monaco) , Saiss Romain (Wolverhampton), El Kaoutari Abdelhamid (Bastia), Yamik Jaouad (RCA), Feddal Zouhair (Alaves), Ait Benasser youssef (AS Nancy), El Ahmady Karim (Feyenoord), Farj Fayçal (La Corogne), Boussoufa M'Bark (Al jazira), Amrabat Sofian (Utrecht), Belhanda Younes (Nice), Boufal Sofiane (Southampton ), Carcela Mehdi (Grenade), Amrabat Nourredine (Watford), Haddad Ismael (WAC), Ziyech Hakim (Ajax Amsterdam), Ayoub Yassin (FC Utrecht), En Nesyri Youssef (Malaga), Boutaib Khalid (Strasbourg), Bouhaddouz Aziz (St Pauli), Azarou Oualid (DHJ), Bammou Yacine (Nantes), Mahi Mimoun (Groningen).