La ligne directe Dakhla-Paris sera opérationnelle à partir du 28 octobre

Royal Air Maroc renforcera davantage son offre sur la destination Dakhla à travers l’ouverture de deux fréquences hebdomadaires supplémentaires entre cette ville et Casablanca, soit 10 vols par semaine, proposant 3.200 sièges par semaine dont 240 en business.

La compagnie low-cost Transavia élargit son réseau au Maroc, en ouvrant le 28 octobre prochain une nouvelle ligne aérienne reliant directement la ville de Dakhla à Paris.

Dans un premier temps, cette ligne aura une fréquence hebdomadaire tous les jeudis. Les billets seront disponibles au prix de 1.500 DH pour un aller simple. La durée du trajet sera de 4h50. L’ouverture de cette ligne est l’aboutissement de deux ans de travail mené par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) auprès des différents acteurs de communication, notamment les journalistes et les blogueurs qui sont partis à la découverte de Dakhla. L’Office marocain du tourisme avait affrété en mars 2015 un vol spécial Paris-Dakhla pour organiser un voyage de familiarisation paneuropéen au profit de 160 journalistes et tour-opérateurs afin de découvrir les atouts de la destination. La compagnie aérienne canarienne «BinterCanarias» a déjà renforcé ses lignes directes entre Las Palmas et Dakhla, effectuant deux vols hebdomadaires. Les départs sont programmés à partir des îles mercredi et samedi à 11h35 avec retour de Dakhla à 14h05.

Quant à la ligne entre Casa et Dakhla, elle est proposée à un tarif fixe de 1.000 DH TTC (aller simple) en classe économique et 2.000 DH en classe business. Cette augmentation de l’offre s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre la RAM et la région de Dakhla-Oued Eddahab, dans l’optique de contribuer à l’essor économique et touristique de la région.

Dans le cadre de sa stratégie centrée autour du client auquel elle compte offrir un espace d’accueil et de partage à même de permettre de déployer un service personnalisé, la RAM a procédé dernièrement à la rénovation de son agence commerciale de Dakhla. Cette nouvelle vision de la RAM fait partie du programme de développement des provinces du Sud, à travers une plus grande liaison aérienne, et plus d’ouverture sur le monde.