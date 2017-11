La légendaire troupe musicale Lemchaheb illumine la scène à Essaouira

La légendaire troupe musicale Lemchaheb a illuminé samedi soir la scène de l'espace culturel Dar Souiri à Essaouira, dans le cadre d’un spectacle éclectique organisé à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Indépendance. Aux chants et rythmes les plus mémorables, plusieurs mordus de l’art ghiwani ont été gratifiés d’un florilège de chansons emblématiques parmi les plus célèbres et les plus connues de ce groupe musical ayant largement contribué à l’enrichissement et au rayonnement du répertoire musical marocain. Dans une ambiance bon enfant, la troupe a pu captiver les foules venues nombreuses se ressourcer et renouer avec cette belle musique, à travers une série de chansons anciennes et nouvelles, occasion de réitérer la mobilisation du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI, pour la défense des intérêts et fondamentaux du Royaume. Le spectacle offert lors de cette soirée a tenu toutes ses promesses, puisque des centaines d'aficionados de la bonne musique sont restés sur leur faim, le temps de voyager dans les dédales des rythmes variés, des registres différentiels et d'instruments et costumes hauts en couleur.

De la stridente mandoline chère à feu Moulay Cherif Lamrani, du texte toujours engagé aux mots à inspiration spirituelle, et aux fidèles tenues étincelantes en couleurs vives, Dar Souiri a vécu autant d'éclat. Les chants des légendaires "Lemchaheb" ont ainsi illuminé à la faveur de ses étincelles, cette douce et fraîche soirée. Il s’agit de véritables retrouvailles pour la génération "Lemchaheb". Revisiter ce répertoire appris par coeur étant, en effet, un agréable exercice nostalgique. Pour les jeunes générations, il s'agit, bel et bien, d'une découverte en direct, mais sans pour autant avoir des problèmes pour répéter en choeur leurs immortelles chansons Lakdar, Laâfou.

Egale à elle-même, la troupe populaire est donc restée fidèle à son style artistique, à son rayonnement et à ses vibrations. Certes, les voix ne résonnent plus du même timbre tonique, mais ce qui est sûr c'est que le style musical "Lemchaheb" a marqué à jamais la sphère artistique marocaine. A noter que ce spectacle qui s’insère dans le cadre d’une tournée qu’effectue la célèbre troupe dans plusieurs villes du Royaume, est organisé conjointement, par la province d’Essaouira, l’Association Essaouira Mogador, le Conseil provincial du Tourisme (CPT) et le Conseil communal de la cité des Alizés.