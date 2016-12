La jeune Marocaine Sara Ichara “Miss Arabe 2016”

La jeune Casablancaise Sara Ichara a brillé de mille feux par sa beauté sublime, lors de la cérémonie des «Miss World Next Top Model 2016», qui a eu lieu, en juin dernier, à Beyrouth. Sara qui a été élue plus belle femme arabe a également été sacrée première dauphine lors de la «prochaine mannequin mondiale pour 2016», à laquelle prenaient part 44 femmes de différents pays et qui a été remporté par Miss Malte.

Belle, ravissante et fervente passionnée de l’univers de la mode, Sara Ichara qui suit des études en gestion d'entreprise, en parallèle à sa carrière de mannequin, a déclaré dans un entretien accordé au Blog Insakina, qu’elle souhaite pour l’instant «gravir les échelons» et poursuivre sa carrière dans le mannequinat, mais tient à faire de ses études une priorité. «Quand j’étais plus jeune, j’étais grandement fascinée et éblouie par toutes ses belles filles qui passaient à la télé et je rêvais de participer à un concours de beauté», explique-t-elle. «Dès que j’ai entendu parler du concours «Miss World Next Top Model 2016», j’ai postulé pour représenter le Maroc et j’ai bien été sélectionnée», précise la jeune demoiselle.

Sara qui a entamé sa carrière très jeune n’est pas à son premier couronnement, puisque la jeune femme de 20 ans avait également remporté, en 2013, le titre "Elite Model Look Maroc". L'année d'après, elle a été primée lors du concours national "New Face of Morocco". La jeune brune aux traits fins tient, par ailleurs, à finir ses études tout en poursuivant sa carrière dans le mannequinat.