La finale de prestige : Juventus-Real aura bien lieu

Diego Simeone

Entraîneur de l'Atletico Madrid



"Je suis heureux et fier que nous ayons rivalisé une fois de plus, en démontrant pourquoi depuis cinq ans et demi nous nous battons pour les meilleures places derrière le Real Madrid et Barcelone. Les 30 ou 35 premières minutes resteront dans la mémoire de notre public et ensuite, oui, l'adversaire a tiré profit d'un cafouillage défensif pour marquer. Mais les moments magiques, les soirées magiques du Calderon resteront dans les mémoires. Nous avons tout donné. Cela fait six ans que nous laissons notre peau sur le terrain, c'est dommage que nous ne puissions pas cloner certains joueurs. (Sur l'élimination) C'est dommage et il est clair que nous avons encore besoin de grandir. Il est clair que le pallier à franchir, même s'il paraît proche, est encore haut. Si nous pouvons nous améliorer à partir de ce qui a été fait, c'est encourageant pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est un jour important, même si nous avons été éliminés. (Sur le déménagement dans un nouveau stade Metropolitano) Les émotions vont déménager aussi, les gens qui sont ici seront aussi au Metropolitano, la passion et l'enthousiasme ne se négocient pas et il n'y a pas de meilleur endroit pour transmettre ça que l'endroit où tu joues, l'endroit qui est ta maison."



Zinédine Zidane

Entraîneur du Real Madrid



"Je savais que nous allions souffrir, surtout les 20-25 premières minutes. Ils sont très bien entrés dans le match, pas nous. Mais nous avons commencé à jouer en fin de première période et l'action de Karim (Benzema), Toni (Kroos) et Isco nous a permis de marquer. En seconde période, nous avons été bien meilleurs. Je suis content d'atteindre la finale, c'est un long chemin pour y parvenir. Et d'y être parvenu deux années de suite, il faut féliciter toute l'équipe. (Sur la Juventus) Ce sera quelque chose de spécial, c'est sûr, parce que c'est un club très important pour moi, comme joueur, un club qui m'a aussi tout donné. Maintenant, je suis au Real Madrid, c'est le club de ma vie et ce sera une belle finale. (sur son mérite) Je suis l'entraîneur et cela signifie que tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait mais je l'ai fait avec cet effectif, qui fait parfaitement les choses. Ce sont eux qui jouent, courent, se battent et font toujours le maximum sur le terrain. Mais pour l'instant, nous n'avons encore rien gagné."