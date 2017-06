La fête du Wydad a bien eu lieu malgré les âneries des trouble-fêtes

La page du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, vient d’être tournée officiellement. Lundi, au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, s’est déroulé le dernier match du concours, WAC-FUS, une rencontre en retard comptant pour la 29ème journée. C’était l’occasion pour la FRMF et la LNFP de procéder à l’attribution du trophée de champion au Wydad, sacré pour la 19ème fois de son histoire.

Une confrontation sans enjeu sportif, ce qui a permis aux deux entraîneurs, Houcine Amouta du Wydad et Walid Regragui du Fath, de revoir leurs effectifs en donnant l’occasion à bon nombre de joueurs souvent réservistes ou non retenus de prendre part à cette partie. Une rencontre qui s’est soldée sur une victoire des Rbatis sur le score de deux à un. Les buts des visiteurs ont été signés Adam Nafati et Brahim Bahri respectivement aux 26ème et 66ème minutes de jeu, au moment où les Rouges ont dû attendre la 89ème minute pour réduire la marque suite à une réalisation d’Abdelâdim Khadrouf.

Ce match, censé être une fête, aurait pu tourner au cauchemar lorsqu’un groupe de supporteurs s’en était pris aux forces de l’ordre qui ont aussitôt réagi pour calmer les esprits échauffés. Et ils étaient plusieurs fans à quitter l’enceinte du stade bien avant la fin de la partie de peur que les choses ne se dégradent davantage.

Le WAC a terminé le championnat en pole position avec un compteur bloqué à 66 unités cumulées suite à 19 victoires, contre 9 nuls et deux défaites, alors que le FUS s’est hissé d’un rang se retrouvant 7ème avec un total de 40 points (11 victoires, 7 nuls et 12 défaites).

A l’instar de la saison écoulée, les vacances ne pointent pas à l’horizon pour ces deux formations qui représentent les couleurs nationales en compétitions continentales. Pour le WAC, la suite sera l’entame de la phase retour de la Ligue africaine des clubs champions et la réception du club égyptien d’Al Ahly, dans un match comptant pour la quatrième journée de la phase de poules (groupe D), prévu le 21 de ce mois à partir de 23 heures au Complexe Mohammed V. Une rencontre décisive pour les partenaires de Brahim Nekkech, absent pour cumul de cartons, s’ils veulent raviver leurs chances de qualification au tour des quarts de finale.

Quant au FUS, il sera attendu de pied ferme, le 20 courant à Tunis par le Club Africain, lors d’un match de la 4ème journée du groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football.