La famille de George Michael touchée par les témoignages d'affection

La famille et les proches de George Michael se sont dits "touchés au-delà des mots" mardi par les témoignages d'affection des fans du chanteur britannique, depuis l'annonce de son décès dimanche. "La famille et les amis proches de George ont été touchés au-delà des mots par l'incroyable vague d'affection survenue dans les heures et jours après sa mort", écrivent ces derniers dans un communiqué, diffusé par l'agent du chanteur.

"Pour quelqu'un dont la vie tournait autour de la musique, et qui aimait sa famille, ses amis et ses fans (...), il ne pouvait y avoir meilleur hommage que ces nombreux messages d'affection", poursuivent-ils. De nombreux fans, parfois en pleurs, se pressaient encore mardi devant ses résidences du nord de Londres et de Goring (sud de l'Angleterre), où il est décédé, venant déposer bouquets de fleurs, bougies et autres messages.

George Michael a été retrouvé mort le jour de Noël par son compagnon Fadi Fawaz. "J'étais venu chez lui pour le réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit", a déclaré ce dernier au quotidien britannique Daily Telegraph. Selon son manager Michael Lippman, cité par le magazine Billboard, le chanteur aux plus de 100 millions de disques écoulés, interprète notamment des tubes "Last Christmas" et "Careless Whisper", a été retrouvé "dans son lit" victime d'une crise cardiaque. La police, qui ne considère pas sa mort comme suspecte, a toutefois annoncé qu'une autopsie serait menée.