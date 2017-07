La dynamique sociale de Redal

Dans le cadre de ses actions sociales et citoyennes, et partant de son esprit de solidarité, Redal a mis en place, un programme d’actions "Spécial Ramadan" au profit de la population des quartiers des villes de Rabat, Salé et Skhirat-Témara et de ses collaborateurs.

L’opération « Paniers Ramadan » : Comme chaque année, Redal a organisé une opération de distribution de paniers remplis de denrées alimentaires de base pour aider plus de 500 familles vivant dans la précarité. Cette opération a été organisée en partenariat avec une dizaine d’associations du tissu associatif local.

Aide aux veuves des retraités : Redal a réitéré son engagement envers les veuves des retraités Redal qui vivent dans des situations difficiles. Ainsi, Redal et l’Association "Nour" pour les retraités de Redal ont organisé une opération de distribution d’aides alimentaire et financière visant à réconforter les bénéficiaires durant cette période de piété.

Caravane de santé : Redal a organisé, en partenariat avec l’Association Achebal, une caravane de santé visant à sensibiliser, conseiller, éduquer les citoyens à adopter une meilleure alimentation durant le mois de Ramadan, afin de leur permettre de limiter les risques des maladies cardiovasculaires et d’être en bonne santé. Plus de 200 personnes du quartier Youssoufia ont bénéficié de cette opération.

F’tour interne au profit du personnel exploitant : comme à l'accoutumée, Redal a offert un f’tour collectif à l’ensemble de son personnel exploitant qui assure la permanence pendant la rupture du jeûne. Le f’tour a été marqué par la présence de M. François De Rochambeau, président de Redal accompagné de ses proches collaborateurs. Toutes ces actions confirment l’engagement de Redal en matière de solidarité et de citoyenneté en faveur des populations défavorisées des villes de Rabat, Salé, Témara - Skhirat, et envers ses collaborateurs.