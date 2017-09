La direction de l’USFP au chevet de Said Bounailat

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar et le président du Conseil national du parti, Habib El Malki ont rendu visite samedi dernier au résistant Mohammed Oujjar, pour s’enquérir de son état de santé.

Mohammed Oujjar, alias Said Bounailat, est hospitalisé depuis le début de la semaine dernière dans une clinique à Casablanca.

Il convient de rappeler que Said Bounailat est l’un des fondateurs du mouvement ittihadi et président du Conseil national des anciens résistants et des membres de l’Armée de libération. Il a été condamné à plusieurs reprises à la peine capitale, kidnappé et torturé plusieurs fois durant les années de plomb.