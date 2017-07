La délimitation des frontières maritimes entre le Maroc et les Canaries sur les rails

Le Maroc a choisi le consultant Lindsay Parson pour le conseiller et préparer son dossier concernant la délimitation des frontières maritimes entre le Royaume et les Iles Canaries, selon le journal espagnol ABC.

Selon la même source, Lindsay Parson est l’un des meilleurs experts européens en droit maritime international vu l’expérience qu’il a acquise en tant que géologue qui a exercé durant plus de 30 ans dans le domaine maritime.

Mais le plus important, ajoute le même journal, est que ce consultant était responsable technique et membre permanent de la délégation du Royaume-Uni auprès de l’ONU, chargé du dossier de la délimitation des eaux territoriales des Malouines.

Il convient de rappeler que Rabat qui a ratifié la Convention des Nations unies (Montego Bay) sur le droit de la mer en 2007, disposait d'un délai de dix ans maximum pour délimiter son plateau continental ; lequel délai devrait prendre fin durant l’année en cours. Aussi, le gouvernement vient-il d’adopter trois textes de loi dans ce sens. En l’occurrence le projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi fixant la limite des eaux territoriales, le projet de loi modifiant et complétant la loi instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines et le projet de décret modifiant et complétant le décret du 21 juillet 1975 déterminant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines et les coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales et de la zone économique exclusive.