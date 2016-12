La dégradation des zones humides

Le Maroc avec les spécificités que lui confèrent sa position géographique et la diversité de ses écosystèmes subit d'importants effets de dégradation de ses zones humides. La biodiversité connaît une érosion sérieuse du fait de l’occupation généralisée de terrains et de formes d’utilisation inappropriée des ressources. Le drainage des zones humides, essentiellement pratiqué dans la zone côtière surtout celles des plaines atlantiques (Gharb, Loukkos, Souss, etc.) à des fins agricoles ou d'urbanisation a occasionné la perte d'habitats estimée à plus de 34.000 ha de zones humides, notamment la disparition d'habitats pour les oiseaux migrateurs, des poissons, de la flore et de la faune aquatiques. Ces écosystèmes sont en plus sous le coup de menaces de diverses natures : irrégularité des précipitations, pression démographique et urbaine, pollution, barrages qui risquent de les assécher… Mais le problème le plus grave tient au fait que les décideurs continuent de céder les zones humides aux promoteurs immobiliers, alors que ces dernières contribuaient à la survie des populations locales.