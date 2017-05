La date de l’AG de la FRMF arrêtée

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réuni lundi à Rabat sous la présidence de Fouzi Lekjaa, rapporte l'instance fédérale dans un communiqué.

Lors de cette réunion, Lekjaa a présenté un exposé détaillant les récentes activités de la FRMF et les efforts qui ont été couronnés par le retour du Maroc au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). A cette occasion, le président de la FRMF a annoncé que le Maroc abritera, les 18 et 19 juillet, des journées d'étude sur l'avenir du football en Afrique, avec la participation de 400 personnalités du continent et du monde.

Le Royaume accueillera également les réunions du comité exécutif de la CAF les 20 et 21 juillet, a ajouté Lekjaa, qui est membre du comité exécutif de l'instance continentale.

La réunion de la FRMF a également été l'occasion pour les membres du comité directeur d'étudier la possibilité d'une éventuelle candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation d'une phase finale de la Coupe du monde après la tentative de la Confédération d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des caraïbes de déposer un projet de candidature prévoyant une organisation commune du Mondial par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Lequel projet a été rejeté par la délégation marocaine et les membres de la CAF qui ont pris part aux travaux de l'assemblée générale de la FIFA à Manama au Bahreïn.

Cette réunion du comité directeur de la FRMF a également été l'occasion pour Fouzi Lekjaa de présenter le bilan de la participation des Lions de l'Altas à la phase finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations au Gabon, et qui a été qualifiée d'"excellente" par les membres du comité directeur. De son côté, le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri, a présenté le bilan de l'action de la LNFP lors de la saison 2016-2017 ainsi que le programme de la saison prochaine, insistant sur l'impératif de la mise à niveau des clubs en les dotant des ressources humaines et financières nécessaires à leur développement. A l'ordre du jour de cette réunion figuraient également la présentation du bilan d'action de la Ligue nationale de football amateur lors de la saison écoulée, la transformation des clubs en sociétés sportives, le soutien financier aux clubs, le football féminin et le football diversifié.

A l'issue des travaux de cette réunion du comité directeur, il a été convenu de tenir la prochaine assemblée générale ordinaire de la FRMF, le 23 juillet prochain.