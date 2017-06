La culture andalouse, invitée d’honneur de l’édition 2017 des “Nuits du Ramadan” de l’Institut Cervantes du Maroc

La culture andalouse, patrimoine commun du Maroc et de l'Espagne, sera l'invitée d’honneur de la programmation culturelle organisée par le réseau des instituts Cervantes du Maroc et du Maghreb, et ce dans le cadre de l’édition-2017 des "Nuits du Ramadan", prévue du 2 au 23 juin. A cette occasion, le "Trio Rifak" jouera respectivement les 12, 13 et 15 juin à Tanger, Tétouan et Casablanca, alors que "Mara Aranda" se produira le 14 juin à Marrakech et deux jours après à Agadir, indique un communiqué de l’Institut Cervantes du Maroc. Le groupe de Sidi Thami Mdaghri et le guitariste Simo Bazzaoui fusionneront musique andalouse et flamenco pour donner un concert le 15 juin à Rabat. De son côté, le groupe Ryad Andalouss se produira le même jour à Casablanca, fait savoir le communiqué.

De plus, le Centre de Rabat organisera une série d'activités, à savoir la projection du documentaire "El legado andalusi", un cours sur "L’architecture musulmane en Espagne" et une conférence sur "Les grands sages d’Al-Andalus", qui sera animée par Sandra Rojo.