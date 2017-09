La crise des opiacés a réduit l'espérance de vie aux Etats-Unis

La surmortalité liée à la consommation de drogue aux Etats-Unis, en particulier les médicaments opiacés et l'héroïne, a réduit l'espérance de vie des Américains de près de trois mois depuis 2000, selon une étude publiée mardi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Les opiacés seuls sont responsables du recul de 2,5 mois d'espérance de vie, précisent les chercheurs des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les décès liés à des surdoses de stupéfiants ont plus que doublé depuis 2000 en passant de 17.415 à 52.404, contribuant à une diminution de 0,28 année de l'espérance de vie qui a reculé en 2015 pour la première fois depuis 1993.

Ces chercheurs estiment par ailleurs que le nombre de décès dû à des surdoses d'opiacés est probablement sous-estimé en raison de la manière dont les médecins remplissent les certificats de décès.

De 2000 à 2015, l'espérance de vie a globalement augmenté de 2,25 années aux Etats-Unis grâce à un recul de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à d'autres pathologies.

L'augmentation des décès attribués à des blessures involontaires, à la maladie d'Alzheimer, au suicide, aux maladies chroniques du foie et à la septicémie a par ailleurs contribué à une perte d'espérance de vie de 0,33 année.

En 2015, l'espérance de vie à la naissance des Américains était de 78,8 ans, soit une baisse de 0,1 année, ou environ un mois, comparativement à 2014.

Les femmes continuent à vivre plus longtemps avec une espérance de vie de 81,2 ans contre 76,3 ans pour les hommes. Mais ces deux chiffres sont inférieurs à ceux de 2014.

L'espérance de vie à 65 ans n'a pas changé en 2015, les Américains de cet âge pouvant espérer vivre encore jusqu'à 84,4 ans pour les hommes et 85,6 ans pour les femmes.